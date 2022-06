Cáritas Diocesana de Zaragoza asiste en 2021 a 7.839 personas y entrega ayudas por valor de casi dos millones de euros

ZARAGOZA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Zaragoza ha acompañado durante 2021 a 7.839 personas en 3.657 hogares, además de 6.450 intervenciones de orientación, acogida y apoyo psicosocial que ha llevado a cabo. También ha entregado un total de 12.544 ayudas económicas directas a familias, principalmente para vivienda y gastos básicos, por valor de 1.956.055,30 euros.

La secretaria general de Cáritas Diocesana Zaragoza, África Navarro, ha desgranado los datos de la Memoria de 2021, año en el que se han asistido a cerca de 8.000 personas. En esos doce meses se ha constatado un agravamiento de las condiciones de vida de las personas que ya estaban en situación de pobreza.

Las ayudas han ido principalmente destinadas a familias con hijos (21%), en gran parte, monoparentales, exactamente un 23,4%, una tendencia que se ha incrementado en los últimos años, un 34,9% se han correspondido con hogares unifamiliares, mientras que un 5,9% han sido para personas sin hogar.

Respecto a los datos registrados en 2020 ha habido un leve ascenso de los hogares monoparentales de un 3,4% y un leve descenso de un 1,9% de aquellas personas sin hogar que han solicitado ayuda.

En cuanto al empleo, el 42,9% de las personas atendidas se encontraban en situación de desempleo. A través de los programas de inserción laboral emprendidos por la Fundación por la Inclusión Social se ayudaron a 783 personas, de las cuales 107 consiguieron

un empleo.

Por otra parte, el porcentaje de personas que estaba trabajando y que ha pedido ayuda a la entidad es escaso, aunque supone un dato significativo en comparación a los datos de estos dos últimos años, ya que este porcentaje casi se ha duplicado. En 2019 un 5,8% de las

personas acogidas estaba trabajando, mientras que en 2020 lo hacía un 9,3% y en 2021 un 10,1%.

En cuanto a las cerca de 8.000 personas que ha atendido Cáritas Zaragoza más de la mitad son extranjeras, en concreto un 58,3%. Dentro de este porcentaje, casi la mitad, un 47,9% tenían permiso de residencia y/o trabajo y un 10,3% de los extranjeros atendidos estaban inmersos en el proceso de tramitación de Protección Internacional.

Casi un 36% se encuentra en situación irregular, y aunque en ocasiones podrían conseguir un trabajo, no pueden acceder a él, y para cubrir sus necesidades básicas "quedan fuera del sistema".

Respecto al total de las personas atendidas --7.839--, los datos obtenidos han mostrado que un 68% de ellas estaban en edad de trabajar, pertenecían al rango de edad comprendido entre los 16 y los 64 años. Las mujeres representaron un 54,3% de las personas acogidas, mientras que los hombres, un 45,4%.

VIVIENDA

En cuanto al régimen de tenencia de la vivienda, predominó el alquiler (44,4% del total), seguido por la vivienda realquilada (28%). Un 4,8% no residía en ninguna vivienda mientras que un 4,4% lo hizo en un servicio o centro de alojamiento.

En esta línea, el director de Cáritas Diocesana Zaragoza, Carlos Gómez, ha señalado que gran parte de sus recursos han ido destinados en esta ocasión a asuntos relacionados con vivienda. De cada 100 euros, 54,5 se han dirigido a ayudas económicas relacionadas con soluciones habitacionales.

"No podemos asumir la mayor parte de lo que supone el desajuste social que está generando el tema de la vivienda. Somos colaboradores con la Administración pero no podemos solucionar ese problema", ha incidido. Gómez se ha referido a esta situación como "una alarma social", ya que si no se soluciona la cuestión residencial, la búsqueda de empleo se complica porque "falta la integración social".

"El problema de la vivienda, es una gran preocupación para nosotros, pero no puede radicar en las entidades sociales su erradicación", ha manifestado, agregando que requiere de "políticas públicas muy agresivas".

OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Otra de las preocupaciones de Cáritas Diocesana de Zaragoza es el Ingreso Mínimo Vital para intentar disminuir los niveles de pobreza latente. "Es fundamental que haya cobertura y prestaciones básicas y que la respuesta de la Administración sea ágil", ya que los "procedimientos no se pueden eternizar", ha declarado Carlos Gómez

La pandemia de la COVID-19, ha acentuado la brecha digital y ha excluido a un porcentaje "muy importante de población", o bien porque no tiene acceso a los medios tecnológicos o tiene desconocimiento sobre ellos y del propio procedimiento administrativo.

Respecto a este mismo asunto, el responsable de Cáritas Zaragoza ha trasladado la necesidad de poner en marcha otro tipo de recursos más presenciales, sobre todo dentro de la Administración Pública, a disposición de aquellas personas que no tienen acceso a los medios digitales, para que el avance de la tecnología "no suponga una perdida de oportunidades y una exclusión de derechos fundamentales" para ciertos sectores de la población.

SOLIDARIDAD CIUDADANA

Por otra parte, Cáritas Zaragoza ha apoyado durante 2021 a diversos proyectos de cooperación internacional en países como Palestina o Bolivia. Asimismo, colaboró con ayuda humanitaria en Palestina (Gaza), Haití, Venezuela y Etiopía.

La secretaria general África Navarro ha dado las gracias a los cerca de 1.000 voluntarios, a los sacerdotes , al personal de Cáritas y a los sacerdotes por su "compromiso y dedicación". Además de las 200 empresas y entidades colaboradoras con la entidad.

En esta línea, Navarro ha subrayado que un 77,01% de los ingresos proceden de donaciones tanto de personas socias como de donantes puntuales.

Respecto a la campaña de ayudas para los afectados por la guerra de Ucrania, Gómez ha recalcado la "respuesta solidaria" y "la generosidad" de la población aragonesa a la hora de colaborar y por el momento se han logrado recaudar 339.000 euros.

CAMPAÑA 'SOMOS LO QUE DAMOS. SOMOS AMOR'

Con motivo de la celebración del Corpus Christi, Cáritas Diócesana ha lanzado a nivel nacional la campaña 'Somos lo que damos. Somos amor', una campaña que según ha dicho Gómez pretender promover el amor por las personas y fundamentalmente hacia los más pobres, aquellos que han carecido de ese amor personal y social, ya que la sociedad, en ocasiones, los ha ido excluyendo de su propia realización personal.