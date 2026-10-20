CCOO Aragón reclama una Ley de Vivienda que garantice el acceso a un hogar asequible y frene la especulación

Archivo - Bloques de viviendas. En primer plano con la fachada rehabilitada y el del fondo en estado de origen - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO Aragón ha reclamado una Ley de Vivienda que garantice el acceso a un hogar asequible y frene la especulación para lo que propone la protección permanente de la vivienda pública, la regulación de los alquileres en zonas tensionadas y un mayor control de los arrendamientos de temporada, turísticos y por habitaciones.

El sindicato aboga por "una Ley de Vivienda para Aragón que haga valer sus competencias en esta materia, capaz de ampliar la oferta asequible, responder a las necesidades reales de la población y garantizar que la vivienda cumpla su función social".

El encarecimiento de los alquileres y de la compra de vivienda, unido a unos salarios que no han crecido al mismo ritmo y al aumento del coste de la vida, "dificulta" la emancipación de las personas jóvenes y "limita" la capacidad de las familias trabajadoras para desarrollar su proyecto de vida, ha esgrimido el sindicado.

Los datos reflejan la "magnitud" del problema, ha indicado CCOO Aragón al recordar que el precio del alquiler ha pasado de unos 8 euros por metro cuadrado durante la pandemia a 11,2 euros en septiembre. Para una vivienda de 80 metros cuadrados supone alrededor de 260 euros más al mes y la compra "tampoco" está al alcance de muchas familias ya que a comienzos de 2026, el precio medio en Aragón rondaba los 1.650 euros por metro cuadrado y superaba los 2.200 euros en Zaragoza capital.

Asimismo, han detectado que la presión sobre el mercado residencial presenta diferencias territoriales. En algunos municipios, la actividad turística "encarece" la vivienda, mientras que en otras zonas rurales la llegada de grandes proyectos económicos puede aumentar la demanda sin que exista una oferta residencial suficiente.

A ello se suma la necesidad de adaptar el parque inmobiliario a una sociedad en la que crecen los hogares unipersonales, mientras buena parte de las viviendas disponibles cuenta con tres dormitorios o más.

LA PROPUESTA

El sindicato, que ha participado en la elaboración de la norma, plantea una serie de medidas para reforzar la protección de los inquilinos, ampliar el parque público y evitar que los recursos públicos destinados a vivienda terminen alimentando la especulación.

Entre sus principales propuestas destacan la protección permanente de la vivienda pública para evitar que las viviendas financiadas con recursos públicos pasen al mercado libre y pierdan su carácter asequible. Las administraciones deben contar, además, con mecanismos para ampliar y preservar el parque público.

Otra medida es la regulación de los alquileres en zonas tensionadas para lo que abogan por aplicar los instrumentos previstos en la legislación nacional cuando se cumplan los requisitos establecidos y reforzar las bolsas públicas de alquiler y los programas de vivienda asequible.

También piden el control de los alquileres de temporada y quieren exigir una causa temporal justificada y documentada para evitar que esta modalidad se utilice para eludir las garantías del alquiler habitual.

El listado se completa con una serie de garantías para el alquiler de habitaciones que prevengan el hacinamiento y las condiciones inadecuadas, y facilitar el ejercicio de derechos básicos, como el empadronamiento en la residencia habitual.

La regulación efectiva de los usos turísticos se haría según CCOO Aragón mediante controles y limitaciones que permitan priorizar el uso residencial en las zonas con necesidades acreditadas de vivienda habitual.

HUELGA GENERAL

Estas medidas deben acompañarse de una mayor inversión en vivienda pública y asequible, la rehabilitación del parque existente y políticas adaptadas a las necesidades específicas de los municipios urbanos y rurales.

La vivienda debe responder al "interés general", ha subrayado CCOO Aragón que considera que la nueva ley representa una "oportunidad" para corregir las limitaciones de las políticas anteriores y garantizar que la inversión pública tenga un retorno social duradero.

"La vivienda debe cumplir su función residencial y no convertirse en un gasto que absorba una parte desproporcionada de los salarios, impida el ahorro o condicione las decisiones vitales de la población", han diferenciado.

El sindicato ha reclamado también incorporar una perspectiva de género que tenga en cuenta las mayores dificultades económicas a las que se enfrentan muchas mujeres, condicionadas por la brecha salarial y la precariedad laboral. Esta realidad afecta especialmente a los hogares monomarentales y a las mujeres que viven solas o están al frente de sus hogares.

Asimismo, los jóvenes y los colectivos en situación de vulnerabilidad "necesitan medidas específicas" que les permitan emanciparse, acceder a una vivienda adecuada y desarrollar su proyecto de vida en condiciones "dignas".

CCOO Aragón ha avanzado que defenderá que los trabajadores puedan acceder a una vivienda "digna y asequible" y que los recursos colectivos se destinen a garantizar este derecho para las generaciones presentes y futuras.

En este contexto, el sindicato llama a participar en la huelga general del 11 de noviembre, para reivindicar salarios que permitan vivir dignamente y acceder a los bienes y servicios esenciales, entre ellos una vivienda asequible.