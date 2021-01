CCOO considera "necesaria" la suspensión de clases pero pide soluciones para personal no docente y conciliación familiar

ZARAGOZA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha considerado "necesaria" la suspensión de las clases en los centros educativos no universitarios durante los dos próximos días, debido al temporal de nieve. Esta decisión ha sido tomada este domingo, 10 de enero, por parte del Ejecutivo autonómico. No obstante, la organización sindical ha pedido soluciones para el personal no docente y la conciliación familiar.

La Federación de Enseñanza de este sindicato había solicitado al Departamento de Educación aragonés la suspensión de las clases el lunes día 11 y martes 12 de enero, y "no sólo el lunes como estaba valorando dicho Departamento", ha apuntado en una nota de prensa.

Según CCOO, tanto el alumnado como el profesorado hubieran tenido dificultades para acceder con seguridad a los centros educativos debido a la situación meteorológica.

Al problema del acceso se suman las bajas temperaturas que se esperan y la necesidad de mantener los espacios educativos ventilados en este momento. "Todo ello impediría unas condiciones adecuadas para el aprendizaje".

Sin embargo, CCOO ha considerado que la fórmula empleada, "suspensión de la actividad lectiva", deja al personal no docente en una situación "compleja" al no especificar sus funciones y su asistencia a los centros de trabajo.

Por otro lado, ha manifestado que "no parece que se estén ofreciendo a las familias soluciones para la conciliación de su vida laboral y personal".

También, han instado a que se estudie qué modificaciones del Calendario Escolar se plantean en el Consejo Escolar, tal y como dictamina la orden firmada por el consejero de Educación, Felipe Faci.

Por ello, CCOO exigirá que estas modificaciones respeten tanto los ritmos de aprendizaje del alumnado, como los derechos laborales del personal docente y no docente.