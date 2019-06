CCOO lamenta que durante este curso no se hayan mejorado las condiciones laborales del profesorado

Publicado 29/06/2019 9:32:50 CET

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Aragón ha afirmado que el 2018-2019 ha sido un curso "perdido" para la negociación sindical y el avance en la mejora de la calidad educativa y las condiciones laborales del profesorado.

El sindicato ha defendido que, "pese a un inicio de legislatura prometedor en el que se consiguieron importantes avances", el PSOE no ha cumplido su promesa de revertir los recortes del PP porque no ha implementado a lo largo de la legislatura, "algunas de las necesidades perentorias para el profesorado".

En concreto, la Federación a lamentado que no se han revertido los recortes relativos a la jornada lectiva a lo largo de toda esta legislatura, pese al gran esfuerzo negociador de CCOO y a las movilizaciones efectuadas por el sindicato al respecto tanto a nivel estatal como autonómico.

Además, el plan de igualdad para las y los docentes "duerme en el sueño de los justos". CCOO presentó una reclamación exponiendo las 17 normativas que el Gobierno de Aragón incumple al no poner en marcha esta herramienta necesaria para acabar con la lacra del machismo.

Sobre la prevención de riesgos laborales y la promoción de la salud, CCOO denunció en 2016 el incumplimiento de la normativa relativa a salud laboral, lo que llevó a un proceso negociador que tras tres años sigue estancado ya que los diferentes Departamentos de la Administración no se ponen de acuerdo.

FORMACIÓN

No obstante, el sindicato ha reconocido que, respecto a la formación del profesorado, se ha logrado asentar un modelo próximo a las necesidades de los claustros, así como la gestión de personal en cuanto a sustituciones o la mejora del plan concilia, aunque se está a la espera que el Departamento de Hacienda dé el visto bueno para que entre en vigor.

Conforme al I y II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, en Aragón deberían haberse convocado 5.941 plazas de consolidación, más unas 350 de reposición cada año. Más de 7.000 plazas y se han convocado solo 3.000.

"Valoramos el esfuerzo del Departamento, pero CCOO hemos insistido en que quedan 4.000 plazas por salir y la única manera de alcanzar el 8 por ciento de interinidad acordado es que en los próximos siete años siga habiendo convocatorias superiores a las 1.000 plazas --350 de reposición más unas 650 de consolidación por año--", ha precisado CCOO.

OPOSICIÓN DE 2020

En su desarrollo, CCOO acordó con el Departamento de Educación fijar las especialidades del siguiente proceso de acceso con un curso de antelación, y en esta ocasión no han sido llamados a negociar para cerrar las especialidades de la oposición de 2020. "Es una pena que se mantenga otra vez en vilo a las y los opositores hasta no se sabe cuándo, el tiempo avanza y los equipos de gobierno todavía no se han conformado".

"Entendemos que se nos ha tomado el pelo con la negociación de un calendario escolar pedagógico, del mismo modo que entendemos que no han sido pedagógicos los criterios que han determinado la extensión territorial de su nuevo modelo de Centro Integrado de Educación Básica", ha concluido el sindicato.