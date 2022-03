CCOO subraya los "déficits" del Pacto Social y Político por la Educación en Aragón

ZARAGOZA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha subrayado los "déficits" del Pacto Social y Político por la Educación de la comunidad autónoma, con motivo de la celebración, este martes, de un pleno del Consejo Escolar de Aragón donde que ha debatido sobre el grado de cumplimiento del mismo.

CCOO Educación Aragón ha manifestado que dicho texto es "insuficiente de origen" y, además, muchas de las medidas que recoge "no se han implementado", ha informado el sindicato en una nota de prensa.

Ha recordado que no firmó este pacto "por sus bajos contenidos y porque intuíamos que sería papel mojado; el tiempo nos da la razón, en la agenda nunca han estado muchos de los aspectos que recoge y, desde luego, el Gobierno de Aragón no tiene ningún interés en que el profesorado de esta comunidad autónoma no sea el peor tratado de España".

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón, Guillermo Herraiz, ha intervenido en el pleno del Consejo Escolar y ha señalado que muchas de las "carencias" de la política educativa del Gobierno autonómico "son las que han conducido a la elaboración del informe 'Somos el profesorado peor tratado de España'".

En el capítulo de estabilidad del profesorado, el sindicato ha comentado que el pacto lo limita a la estabilidad solo en los centros de difícil cobertura. Para CCOO, el plan del gobierno "siempre ha sido centrarse solo en esos centros y no en la estabilidad en general, ya que desde la firma del pacto hasta ahora la interinidad estructural en nuestra comunidad autónoma ha pasado de 2.910 plazas, según se informó en 2018, a 2.925, en 2022, es decir, el Gobierno de Aragón ha aumentado la inestabilidad docente".

INFRAESTRUCTURAS

CCOO ha opinado, respecto a infraestructuras y equipamiento, que el Gobierno de Aragón se ha "reapropiado de los fondos de los centros educativos para tapar sus agujeros económicos, asfixiándolos con los reiterativos impagos de las libraciones económicas".

Por lo que se refiere al profesorado, "nada de lo que se proponía en el pacto se ha realizado", ha dicho contundente este sindicato, que ha enumerado que no se han recuperado tiempos lectivos, se ha incrementado la interinidad, no se han recuperado las licencias de estudio retribuidas, "no se ha hablado de carrera profesional, y así con cada una de las medidas".

"Da vergüenza leer la acción 4.15 sobre condiciones salariales y homologación retributiva, cuando somos la comunidad autónoma peor pagada de España", ha abundado esta organización sindical.

Ha añadido que tampoco se ha reforzado la labor del profesorado, ni de los equipos directivos, ni se han diseñado "adecuadamente" las plantillas de personal no docente, y, por ejemplo, el 80% de la plantilla de Auxiliares de educación especial es personal interino y el 80% tienen jornadas parciales no deseadas.

CCOO ha recordado que el pacto plantea avanzar hacia la "racionalidad pedagógica" del calendario escolar, "algo a lo que el Gobierno siempre se ha opuesto, hasta el punto de cercenar otra de las acciones que dice promover: la negociación colectiva".

En este punto, el sindicato ha señalado que el consejero de Educación de la comunidad autónoma, Felipe Faci, "reiteró hasta dos veces que había negociado la modificación del calendario escolar" y siete meses después el Tribunal Superior de Justicia de Aragón señaló "que eso no fue así".