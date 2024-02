Un centenar de agricultores realizan cortes a la entrada de FIMA para reivindicar que la Agenda 2030 "es una ruina"

Agricultores se concentran en la entrada a la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA), a 13 de febrero de 2024, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de agricultores ataviados con chalecos amarillos han realizado cortes intermitentes en la entrada de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) desde las 8.00 horas de este martes, 13 de febrero, para reivindicar que la Agenda 2030 "es una ruina".

Así lo han expresado dos agricultores de Belmonte de Gracián, Miguel Germán y Jesús Pablo, que se han manifestado en el acceso a Feria de Zaragoza, reconociendo que el 95 por ciento de los manifestantes pertenecen a la Comarca de Calatayud y que no forman parte de ningún sindicato agrario.

Los dos agricultores han señalado que se han concentrado a las 07.00 horas en el municipio zaragozano de Calatayud para acudir juntos a FIMA. Además, han añadido que "hay otros compañeros" de la zona Valdejalón que están cortando el acceso a la plataforma logística de Plaza.

En este sentido, han indicado que tienen la pretensión de quedarse expresando las reivindicaciones de la agricultura y la ganadería "hasta que haga falta". No obstante, ha apuntado que una comitiva de 15 personas de los agricultores que se están manifestando a la entrada de Feria de Zaragoza va a acompañar "a los políticos" en la inauguración de FIMA.

"No hay previsto que nos reciba nadie, simplemente vamos como acompañantes. Nos han puesto a condición de que si queremos entrar, los chalecos nos los quitemos porque se supone que el chaleco está poniéndose de bandera de la reivindicación", han manifestado los agricultores asegurando que no aceptarán la exigencia y no se van a quitar el chaleco.

SINDICATOS NO SE MANIFIESTAN

Asimismo, han lamentado que los sindicatos no se hayan manifestado en la inauguración de FIMA 2024 al aceptar la petición del consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper, y el director de Feria de Zaragoza, Manuel Teruel, de no "estorbar" a la FIMA.

"Nosotros hemos decidido que veíamos que era un muy buen momento estorbar a la FIMA y aquí estamos. Pero ya ves, tampoco somos una minoría", han aseverado.

En cuanto a las demandas del sector primario, ha subrayado que la Agenda 2030 "es una ruina" para la agricultura y la ganadería. También, han criticado que hay "mucha burocracia" para realizar su trabajo.

"Es que ese es el problema, que hemos estado aguantando tantos años que el otro día nos sentamos a ver lo que queríamos reivindicar y salía una lista de 40 cosas", ha enfatizado .

Por ello, ha considerado que "lo peor es el ninguneo" de las instituciones públicas. "La ley nueva que sacan, patadas en los huevos al campo; ley animalista, patadas en los huevos al campo; subida del Salario Mínimo Interprofesional, patadas en los huevos al campo; acuerdos con Marruecos y terceros países, patadas en los huevos al campo", han recriminado los agricultores.

SIN TRACTORES Y CON MULTAS

Preguntado por qué no han utilizado los tractores en la octava jornada de reivindicaciones del sector agrícola y ganadero, han afirmado que "se hubieran liado bastante" y que la Guardia Civil "está empezando" a ponerles multas.

"Han empezado a llegar las primeras multas, incluso dos multas a la misma persona en el mismo día", han afeado indicando que tenían un compromiso con la Guardia Civil par ano tener "ningún problema".

Finalmente, ha dicho que se trata de una medida de disuasión para dividir al sector. "Divide y vencerás, es que está claro", ha concluido los manifestantes agrarios.