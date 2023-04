Un centenar de miembros de la Plataforma Liberal Aragonesa se integran en las listas del PAR como independientes

ZARAGOZA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de miembros de la Plataforma Liberal Aragonesa se integrarán como independientes en las listas con las que el Partido Aragonés (PAR) concurrirá a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.

El presidente del Partido Aragonés, Clemente Sánchez-Garnica, y el secretario general, Alberto Izquierdo, han asistido a un acto de presentación, este martes, con la recién nacida Plataforma Liberal Aragonesa, fundada por los hasta ahora miembros de Ciudadanos Ramiro Domínguez y Beatriz García, para explicar su acuerdo para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

El secretario general del PAR, Alberto Izquierdo, y candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, ha explicado que el objetivo de este movimiento no es otro que ser referencia en el voto de centro: "Este proyecto que no se empeñe nadie en pararlo, porque Aragón va a tener un proyecto de centro aragonesista y liberal, pese a quien le pese, y en eso estamos y a eso hemos venido".

"A nosotros nadie nos va a decir en Madrid lo que tenemos que hacer", ha añadido, al tiempo que ha asegurado que se presentan sin pactos previos y que no se van a "vender por un plato de lentejas", aunque ya han intentado comprarles. Y en el caso de que sean decisivos para conformar el nuevo Gobierno de Aragón, con quienes no se unirán será "con los partidos para los que Aragón no sea lo más importante".

"Para nosotros, lo importante no son los movimientos desde Madrid, ni el juego de la silla que ha empezado el señor Azcón --presidente del PP aragonés-- con algunos más a ver quién se sienta", de forma que el PAR, ha dicho, decidirá internamente, en función de los números, "lo que más le interese a Aragón".

Izquierdo ha aseverado: "Cuando inicié el camino de las primarias os dije que mi tarea iba a ser fichar talento y hablar con gente que mereciera la pena, para que se uniese a este proyecto; por eso nos acompaña Ramiro Domínguez --que optará a la alcaldía de Alcañiz (Teruel) y encabezará la lista autonómica por Zaragoza-- y Beatriz García, de la Plataforma Liberal Aragonesa, quienes se querían ir a su casa".

"Les hemos convencido para sumar de cara a crear el centro político aragonés, con un partido que no tiene ninguna atadura, que va que a defender el territorio de abajo arriba, y que vamos a ser capaces de conseguir que la gente se sienta bien. Vamos a defender Aragón desde el centro, y sobre todo desde la libertad", ha esgrimido Izquierdo.

AUNAR FUERZAS

Todos ellos han aseverado que el objetivo es "sumar" desde un proyecto aragonesista, moderado, de centro, liberal y transversal "aunando fuerzas con listas cuyos puestos aún se tienen que cerrar, sin posiciones de unos sobre otros desde la Plataforma Liberal y desde el PAR".

Aún han de cerrarse las bases y las listas para ofrecer a los aragoneses un proyecto formado por gente "normal, implicada, responsable, prudente y coherente".

El presidente del PAR, Clemente Sánchez Garnica, ha señalado que al PAR le está costando mucho salir adelante ante las operaciones de acoso y derribo que sufre la formación, pero continúa, como ha hecho durante 45 años, para defender a los aragoneses y a Aragón.