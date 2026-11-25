CHA- Frente Amplio Aragón propone blindar las pensiones en la Constitución y garantizar una jubilación digna a los 65 años. - CHA-FRENTE AMPLIO ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número dos de CHA-Frente Amplio Aragón al Congreso por Zaragoza, Jesús García, ha reafirmado su compromiso con la defensa del sistema público de pensiones y ha defendido la necesidad de blindar constitucionalmente las pensiones públicas y garantizar la jubilación digna a los 65 años.

García, que ha estado acompañado este miércoles por la miembro de la candidatura al Congreso por Zaragoza Laura Encabo, ha presentado una batería de medidas dirigidas a garantizar la seguridad económica de las personas mayores, frente a quienes cuestionan la viabilidad de los servicios públicos y promueven fórmulas de privatización.

"Las pensiones son un derecho conquistado por generaciones de trabajadores y trabajadoras. No vamos a permitir que se conviertan en un nuevo negocio para la banca y los fondos de inversión. Queremos que queden blindadas en la Constitución para que ningún gobierno pueda ponerlas en riesgo. Es una cuestión de justicia social", ha señalado García.

Entre las medidas que plantea la coalición figura la actualización automática de las pensiones conforme al IPC, la equiparación de las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el refuerzo de los ingresos de la Seguridad Social mediante una mayor contribución de las rentas más altas y de las grandes empresas.

Para García, "una sociedad decente se mide por cómo trata a quienes han trabajado toda una vida. No podemos aceptar que miles de pensionistas sigan teniendo dificultades para llenar la nevera, pagar la calefacción o afrontar los gastos básicos después de décadas cotizando".

Igualmente, CHA-Frente Amplio Aragón apuesta por recuperar la edad ordinaria de jubilación a los 65 años y facilitar la jubilación anticipada en aquellas profesiones especialmente penosas o con un elevado desgaste físico.

En este sentido, propone que trabajadores y trabajadoras de sectores como la construcción, la limpieza, la ayuda a domicilio o las camareras de piso puedan acceder a la jubilación a los 60 años.

"Quien ha dedicado cuarenta años de su vida al trabajo o se ha dejado la salud desempeñando empleos especialmente duros merece una jubilación digna y en condiciones", ha reiterado la candidata Laura Encabo.

MEDIDAS SOSTENIBLES

Desde la coalición han subrayado que estas medidas son perfectamente sostenibles y recuerdan que España necesita reforzar los ingresos del sistema, combatir la precariedad laboral y avanzar hacia el pleno empleo para garantizar el futuro de las pensiones públicas.

"La verdadera amenaza para las pensiones no son nuestros mayores, sino quienes llevan años intentando convencer a la ciudadanía de que lo público no funciona para hacer negocio con derechos fundamentales", ha finalizado Encabo.