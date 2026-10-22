CHA no concurrirá al Congreso por Teruel por "la obligación" de "frenar a la ultraderecha", pero sí al Senado

Archivo - La portavoz y secretaria general de CHA, Verónica Villagrasa - CHA - Archivo

ZARAGOZA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Chunta Aragonesista, Verónica Villagrasa, ha afirmado este jueves que este partido no presentará candidatura propia al Congreso de los Diputados por Teruel en las elecciones generales del 29 de noviembre por "la obligación" de "frenar a la ultraderecha", aunque sí concurrirán por esta circunscripción al Senado.

En declaraciones a los medios de comunicación, en los pasillos de las Cortes autonómicas, donde este jueves se celebra sesión plenaria, Villagrasa ha explicado que esta decisión responde al acuerdo firmado con las fuerzas del Frente Amplio y a la escucha a los militantes de las comarcas turolenses, que han manifestado su voluntad de no presentarse al Congreso, sí al Senado.

Ha argumentado que actualmente hay una situación, en la política nacional, que no ha ocurrido "nunca", en alusión al crecimiento electoral de Vox, ante lo que Chunta va a "asumir su responsabilidad: Trabajar para que esa ultraderecha llegue con la fuerza más pequeña posible al Congreso de los Diputados y para tener unas fuerzas progresistas fuertes que frenen esas políticas de limitación de los servicios públicos, de limitación de derechos, cuestiones que estamos viendo ya en el día a día en aquellas administraciones en las que la fuerza de la ultraderecha ha llegado a formar parte de esa gestión".

Si IU decide presentar candidatura al Congreso por Teruel, "lo tendrá que plantear dentro de la mesa de trabajo que tenemos conformada con las otras fuerzas del Frente Amplio, hablaremos de lo que sea conveniente".

"Cada militante que forma parte de un partido político vive los acuerdos de una manera u otra porque al final cada persona tenemos una opinión que puede coincidir en ocasiones con lo que decide tu partido y puede no coincidir", ha continuado Villagrasa.

"Lo que sí que es cierto es que tenemos un acuerdo de coalición con Frente Amplio dentro del cual se encuentra Izquierda Unida, un acuerdo que ellos tienen y en el que esta cuestión está reflejada muy claramente, que Chunta Aragonesista decide a qué circunscripciones se presenta".

La dirigente de Chunta ha puntualizado que esta cuestión es "independiente" de la coalición con el PSOE para el Senado, una negociación que "ha llevado una senda", mientras que el diálogo con el Frente Amplio ha seguido "otra senda completamente diferente".

Ha aclarado que en el acuerdo ocn el Frente Amplio se recoge que CHA decide en qué circunscripciones se presenta y ha defendido "la cultura de pactos, en la que una parte gana y pierde y la otra parte pierde y gana".

"Hay otras cuestiones en las que otras fuerzas del Frente Amplio deciden sobre esa coalición y a nosotros nos puedan gustar más o menos, pero las acataremos porque es un acuerdo que hemos suscrito".

"Lo que hemos hecho ha sido un paso de generosidad y de responsabilidad, sobre todo, para conseguir que la ultraderecha tenga la menor representatividad posible en el Congreso de los Diputados, que es donde pueden empezar a destruir este Estado de Bienestar sobre el que ya en algunos sitios se está resquebrajando", ha concluido.