CHA pide "unidad y compromiso" de todas las fuerzas políticas con la residencia de mayores de Sariñena (Huesca)

La delegación de CHA junto a la residencia de mayores de Sariñena. - CHA.

SARIÑENA (HUESCA), 4 (EUROPA PRESS)

El candidato de CHA a la presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, ha pedido este miércoles "unidad y compromiso" de todas las fuerzas políticas con la residencia de mayores de Sariñena (Huesca), que ha visitado acompañado por la cabeza de lista por el Alto Aragón, Verónica Villagrasa, y los candidatos, también por Huesca, Mascún Ariste y José Luis Parra, así como la secretaria general, Isabel Lasobras.

En una nota de prensa, CHA ha señalado que la Residencia de Mayores de Sariñena, inaugurada en 1984, ha sido durante décadas un referente comarcal en la atención a las personas mayores.

A finales de 2006 se inició el proyecto de ampliación y en 2022 se retomaron las obras con una inversión superior al millón de euros en la planta habitacional, donde más de 600.000 procedían del Gobierno de Aragón. Sin embargo, la nueva ala no ha podido ponerse en marcha por la falta de adecuación a la normativa vigente, con un coste estimado para finalizar el edificio de un millón de euros adicionales, una propuesta de CHA en las Cortes de Aragón que fue rechazada.

Para el candidato a la presidencia de Aragón, "hay asuntos de vital transcendencia para la gente, en este caso para nuestros mayores, donde las fuerzas políticas tenemos que ir de la mano", añadiendo que "en el caso de la residencia de Sariñena el próximo Gobierno de Aragón tiene que habilitar una partida presupuestaria suficiente para solventar los problemas que se arrastran desde hace más de 20 años y que impiden la apertura de las nuevas instalaciones del centro, a pesar de haberse invertido ya millones de euros entre fondos municipales y autonómicos".

"Pedimos un compromiso de todas las fuerzas políticas con la residencia de mayores de Sariñena porque es urgente responder a una necesidad objetiva y urgente, dotando al medio rural de servicios sociales dignos y accesibles, sea en Sariñena, Fonz o L'Aínsa, y para ello el Gobierno de Aragón que se conforme tras el día 8 tiene que comprometerse con las necesidades de nuestros mayores a lo largo y ancho del territorio", ha afirmado Pueyo.

"No pedimos nada extraordinario, solo que trabajemos para que se cumpla con el principio de oportunidades y de cohesión territorial y es que no puede ser que un proyecto cofinanciado por el propio Gobierno de Aragón quede sin uso por falta de voluntad política", ha concluido Pueyo.

