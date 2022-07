CHA propone una campaña de concienciación para el uso adecuado de las instalaciones de las piscinas municipales oscenses

HUESCA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista (CHA) Huesca/Uesca propone poner en marcha una campaña de concienciación para el uso adecuado de las instalaciones de las piscinas municipales, ya que los usuarios de éstas han manifestado su malestar ante algunos comportamientos incívicos de una minoría de personas que perjudican la convivencia, incumpliendo "de forma flagrante" las normas que rigen en este espacio.

"Estamos hablando, por ejemplo, de quienes fuman en vestuarios y otras zonas donde no está autorizada esta práctica, personas que se introducen en las instalaciones saltando la valla, quienes introducen vidrios, que incluso luego abandonan sobre el césped, ensucian los aseos con el único fin de vandalizarlos, con situaciones muy desagradables", han enumerado desde la formación política.

Además, han continuado, hay personas que comen en el bordillo de las piscinas o se bañan vestidos con ropa de calle, otros no entienden que no se puede acceder a las piscinas con el monopatín, o que las mesas para comer se pueden ocupar un máximo de una hora, no todo el día.

"Todo ello, pese al esfuerzo de quienes se encargan de la limpieza de las piscinas, o de velar por el cumplimiento de las normas, que en repetidas ocasiones están necesitando la actuación de la Policía Local, los cuales nos han trasmitido su impotencia y hartazgo ante las amenazas que reciben por parte de algunas personas cuando advierten de los incumplimientos de la normativa", ha explicado la coordinadora de CHA-Uesca y candidata a la alcaldía, Sonia Alastruey.

Asimismo, Alastruey ha señalado que este tipo de comportamientos causan un perjuicio al resto de usuarios, que en gran número acuden a estas instalaciones en estos días de canícula, por lo que desde CHA han pedido responsabilidad y respeto para facilitar la convivencia y no deteriorar unas instalaciones que son de todos.

En este sentido, solicitan que se inicie una campaña informativa para que quienes acceden a estas instalaciones no puedan aducir desconocimiento al conocer perfectamente sus obligaciones y derechos, "y que el incumplimiento de la normas puede implicar la expulsión de las piscinas e incluso la retirada del abono", ha concluido la coordinadora.