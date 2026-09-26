CHA reclama al Gobierno de Aragón garantizar al alumnado del medio rural aragonés igualdad de condiciones

Archivo - La diputada de CHA Isabel Lasobras. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de CHA ha presentado sendas iniciativas para reclamar al Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón que garantice unas condiciones de acceso equitativas para el alumnado del medio rural aragonés que se desplaza a Zaragoza para cursar, entre otras enseñanzas el Bachillerato de Excelencia, así como otros estudios de grado de formación profesional como peluquería o vinculados con la agricultura y medio ambiente, por ejemplo.

CHA cuestiona que se pretenda cobrar a las familias los días festivos en los que el alumnado tenga que permanecer en la Residencia de Movera, al considerar que esta medida introduce una discriminación económica vinculada al lugar de residencia.

La portavoz adjunta de CHA en las Cortes de Aragón y portavoz de CHA en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades, Isabel Lasobras, ha indicado que "la enseñanza pública que debe estar al alcance del alumnado con independencia de que viva en Zaragoza, en Huesca, en Teruel o en cualquier municipio del medio rural".

A su juicio, "si para acceder a esta modalidad educativa un alumno o una alumna tiene que desplazarse cientos de kilómetros, no puede convertirse esa distancia en un coste añadido para su familia".

Lasobras considera "especialmente injustificado" cobrar por los días festivos a quienes, por distancia, falta de transporte o dificultad para realizar el desplazamiento, no pueden regresar puntualmente a sus municipios de origen.

"No podemos hablar de igualdad de oportunidades y, al mismo tiempo, establecer una factura para las familias que viven más lejos de Zaragoza", ha afirmado la portavoz adjunta de CHA, que reclama al Departamento que explique las razones de esta decisión.

Por ello, CHA ha registrado preguntas parlamentarias para conocer los motivos de esta medida, su impacto económico y si el Gobierno de Aragón ha valorado la penalización territorial que supone para las familias del medio rural.

"La Administración educativa debe garantizar que el origen geográfico no sea un obstáculo para acceder a una enseñanza pública de excelencia. Reclamamos que se mantenga la gratuidad total de la estancia en Movera, también durante los días festivos", ha concluido Lasobras.