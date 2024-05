Chueca dice que sería "devastador" que los problemas en la RFEF pongan en riesgo el Mundial 2030

ZARAGOZA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha admitido este lunes que sería "devastador para muchas ciudades", entre ellas la capital aragonesa, que "por todos los problemas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)" se pueda poner en riesgo "algo tan positivo como que España acoja el Mundial 2030", ya que han puesto "mucha ilusión y mucho trabajo" para cumplir los plazos marcados para ser sedes del campeonato.

Así ha reaccionado Chueca, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la presentación de una campaña para promover el buen comportamiento en los campos de fútbol base, a las informaciones recogidas en la prensa sobre el riesgo de que la FIFA sancione a España por la presunta corrupción en la RFEF.

En todo caso, la alcaldesa ha apuntado que son cuestiones que "se escapan" a lo que ella pueda hacer y ha abogado por ser "cauta", aunque sería "una malísima noticia para España".

"Espero y confío en que se pueda resolver y que no pongan en riesgo el que España, junto con Portugal y con Marruecos, tal y como estaba planteado, puedan acoger el mundial en 2030", ha recalcado.

NUEVA ROMAREDA

Por otro lado, después de que el consejero delegado de Ibercaja Banco, Víctor Iglesias, asegurara este sábado que la entidad analiza desde hace meses la fórmula con la que sumarse al proyecto de construcción de la nueva Romareda, la alcaldesa ha señalado que está "encantada" de escuchar a la entidad bancaria.

Ha reconocido que llevan meses trabajando con Ibercaja y estudiando que la entidad entre en la sociedad mercantil La Nueva Romareda, que "está abierta" a que se sumen otros socios e instituciones.

Chueca ha indicado que Ibercaja "desde el primer momento ha mostrado su interés", pero que está haciendo un análisis que "habrá que esperar a ver cómo acaba".

En cuanto a la propuesta de una de las empresas que concurren al concurso para ejecutar los primeros derribos en La Romareda, ha optado por ser "cauta" y esperar a los informes de los técnicos ya que el proceso de contratación todavía no ha finalizado.

"No he visto los informes de los técnicos ni he visto la resolución de la mesa de contratación. Cuando esté adjudicada, podré hacer una valoración", ha subrayado.