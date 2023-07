Chueca pide "pasar página" y "buscar consensos" para tener un nuevo campo de fútbol en Zaragoza y acoger el Mundial

ZARAGOZA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, la 'popular' Natalia Chueca, ha pedido "pasar página" y "buscar consensos" para tener, cuanto antes, un nuevo campo de fútbol de La Romareda que pueda acoger partidos de Primera División y sea sede del Mundial de Fútbol 2030.

En una comparecencia, ante el pleno del Ayuntamiento de la capital aragonesa, solicitada por el PSOE, ha estimado que tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) respecto a este proyecto "la situación es mucho más favorable".

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ha acordado estimar la medida cautelar solicitada por el Consistorio de la capital aragonesa contra el acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), que anulaba el proceso de licitación pública de la parcela de La Romareda para la construcción del nuevo estadio municipal de fútbol y la gestión y explotación del mismo por un periodo de 75 años.

De esta forma, el TSJA ha suspendido, de manera cautelar, el acuerdo del TACPA, que se pronunció fruto de un recurso que planteó Podemos al proyecto municipal.

La alcaldesa de Zaragoza ha esgrimido que las urnas han revalidado el proyecto del gobierno de la ciudad y todavía es posible aprovechar la oportunidad que supondría ser sede del Mundial, "algo que no es gracias al PSOE", ni a su portavoz en el Ayuntamiento, Lola Ranera, ni al presidente de Aragón en funciones, el también socialista Javier Lambán, "sino exclusivamente al PP y al trabajo del gobierno municipal anterior".

A colación, ha sostenido que, durante el mandato anterior, el PSOE pidió retrasar la tramitación de las modificaciones urbanísticas relacionadas con este proyecto y, de haber sido así, Zaragoza "ya no tendría opción de ser sede del Mundial; menos mal que no le hicimos caso".

PEDIR DISCULPAS

La alcaldesa ha estimado que Ranera debería "pedir disculpas al zaragocismo, a la ciudad y al consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano", porque el auto del TSJA "deja claro que se ha hecho un buen trabajo", "no hay dudas sobre la legalidad del proyecto" y el equipo de gobierno "está con el interés general".

Ahora, "hay más facilidad para sumarse al proyecto y menos inseguridad", además de que con el nuevo escenario político en el Gobierno de Aragón "hay un paso a la colaboración institucional que va a dar tranquilidad y seguridad al cualquier licitador", frente a los dos últimos años, en los que el PSOE, desde el Ejecutivo autonómico, ha estado intentando "que el proyecto no saliese adelante".

Respecto a las críticas del PSOE y Zaragoza en Común (ZeC) sobre la fórmula utilizada para construir un nuevo campo, la alcaldesa ha precisado que es la misma por la que optó el Gobierno de Aragón en la anterior legislatura "para un hotel de lujo en Canfranc y allí no han tenido ningún problema" en aplicarla.

La portavoz del PSOE ha considerado que no tenía que pedir disculpas en este proceso, en todo caso, "solo a los ciudadanos y aficionados por no haber sido capaces en 18 años de cumplir con sus expectativas" y contar con un estadio en condiciones.

Asimismo, ha aclarado que su grupo siempre se ha sumado "a que esta ciudad tenga un campo de fútbol", aunque el modelo utilizado por el equipo de gobierno "no es el nuestro" porque "pasa por lo privado" y "nosotros lo hubiéramos hecho desde lo público", pero "tienen la mayoría" así que adelante con ese modelo, "si lo permiten los tribunales".

MEDIDA CAUTELAR

Del mismo modo, Ranera ha incidido en que el auto del TSJA no prejuzga el fondo del asunto, que deberá abordar a través de una sentencia, sino que acepta una medida cautelar y ha advertido de que si la nueva Romareda está judicializada, "lo han generado ustedes desde la chapuza" porque "no optaron a un proyecto de concesión, sino que licitaron los pliegos con una formula jurídica que no está sujeta a la contratación pública".

A su entender, el PP ha propiciado un "barullo jurídico" que aporta inseguridad y es un procedimiento "sin garantías", algo que puede afectar a los licitadores que puedan presentarse, además de que han usado este proyecto "con fines partidistas".

Por su parte, el portavoz de VOX, Julio Calvo, ha lamentado los "intentos del PSOE por boicotear este proyecto" y ha apuntado que Podemos, que presentó el recurso ante el TACPA, ha desaparecido del Consistorio y ha estimado que lo más relevante del auto del TSJA es que señala "la falta de competencia" del TACPA para pronunciarse sobre esta licitación.

Asimismo, la portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha expresado sus "dudas" sobre la fórmula utilizada para la licitación y ha defendido un proyecto "más económico, sostenible y sin perder el control público", como sería rehabilitar el actual estadio, en vez de derribarlo y volverlo a construir desde cero, "sin pelotazo urbanístico" y con un coste un 70 por ciento inferior.