El ciclo Sur Saludable regresa este curso con una charla sobre lactancia maternalactancia materna

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ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Sur Saludable regresa este curso al Centro Cívico de Rosales del Canal, en la capital aragonesa. Y lo hace con una jornada centrada en lactancia materna, donde las personas que lo deseen podrán descubrir cómo contar con apoyo en esta etapa de la crianza y resolver dudas al respecto. Porque no hay recetas infalibles para que la lactancia materna funcione, pero sí personas que pueden ayudar en este camino a quienes desean elegirlo.

Las matronas de Viamed Montecanal Salma Salazar, Mireya Tomás y Asís Gonzlavo serán las ponentes de esta sesión en la que también participará la responsable del Banco de Leche de Aragón, María José Martínez.

Martínez ofrecerá otra perspectiva de la lactancia materna: la de la donación de leche materna, organizada en este centro del Gobierno de Aragón con el objetivo de asegurar la alimentación con leche materna de todos los bebés prematuros de la Comunidad Autónoma que la necesiten por prescripción médica. La charla, titulada 'Lactancia Materna: un camino acompañado, no una prueba que superar', tendrá lugar el próximo 22 de octubre a las 19.00 horas en el centro cívico antes citado.

El ciclo Sur Saludable es un programa de divulgación y promoción de la salud surgido de la colaboración entre Viamed Montecanal y el Ayuntamiento de Zaragoza. El proyecto busca promover la educación en salud y la adopción de hábitos saludables entre la población del Distrito Sur de Zaragoza en un formato accesible, cercano y participativo a través de charlas mensuales con especialistas en diferentes áreas sanitarias.