El cineasta aragonés Alfredo Andreu rueda en Zaragoza 'Te dejo el mar' con la ganadora de un Goya Ana Wagener

ZARAGOZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cineasta aragonés Alfredo Andreu (Zaragoza, 1992) se ha lanzado este fin de semana a la aventura de rodar su cuarto trabajo, 'Te dejo el mar', en el hospital Provincial de la capital aragonesa que el próximo año cumplirá 600 años. Una pieza protagonizada por las actrices Ana Wagener (premio Goya a la Mejor actriz de reparto por 'La voz dormida' en 2011) y Consuelo Trujillo.

El corto cuenta la historia de Carmen y Berta. Dos hermanas, una cirujana y una persona gravemente enferma, "o dos personas que se encuentran en el mismo barco, y con el mismo objetivo pero con dos posturas diferentes, porque la realidad se impone", relata Wagener. "Este corto es una danza, un pase a dos", añade Trujillo.

Anteriormente, Andreu rodó también en casa 'Evidence', 'Negociadora' y 'Mi vecino Yuan' (Premio Santa Isabel de Guión Audiovisual de la DPZ, 2021). Para él, rodar en Aragón no es una opción si no más bien una necesidad. "Siempre quiero contar aquí mis historias, y además, rodearme de profesionales y empresas de la tierra. Sé que puede sonar a tópico, pero cuando te rodeas de buenas personas y buenos profesionales todo es mucho más fácil", asegura.

Por eso, para esta aventura, el cineasta zaragozano se ha rodeado de un equipo íntegramente aragonés, en el que cuenta con nombres como Camino Ivars como directora de producción, Alejandro Blasco en la Dirección de Fotografía, Ana Sanagustín como figurinista, Sandra Gómez como foquista o Lara Meléndez como ayudante de dirección. También con empresas locales como A Rodar Servicio Audiovisuales o Zetac Iluminación.

El rodaje cuenta con el apoyo del Hospital Nuestra Señora de Gracia (más conocido como el Provincial), el espacio Out Of Office Zaragoza Coworking, cafetería Matisse, el hotel INNSiDE by Meliá Zaragoza y el restaurante Lateral César Augusto, entre otro: "Sin ellos nada de esto sería posible, así que solo puedo dar las gracias por confiar en nosotros y permitirnos hacer este sueño realidad".