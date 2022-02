Ciudadanos anima a PP y PSOE a entenderse en CyL y esquiva la autocrítica por su resultado

Dice que el PP ha tenido un "gatillazo histórico" y sostiene que su partido no está muerto

ZARAGOZA/MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Ciudadanos y coordinador autonómico de Cs en Aragón, Daniel Pérez, ha emplazado este lunes a PP y PSOE a llegar a un acuerdo para que Vox no sea decisivo a la hora de formar un Gobierno en la Junta de Castilla y León, pero ha evitado hacer autocrítica por la pérdida de escaños --de doce a un procurador-- en las elecciones autonómicas.

Ciudadanos ha animado a los dos partidos más votados este domingo en las urnas a "ofrecer a los castellano-leoneses soluciones para evitar que el populismo pueda tener la sartén por el mango", ha señalado Pérez en una rueda de prensa.

Para Ciudadanos, estas elecciones, con el PP y el PSOE con 31 y 28 escaños, respectivamente, deberían conducir a un acuerdo que evite la "involución" que supondría, en su opinión, la entrada de Vox en la Junta. "Lo sensato y lo normal es que los dos grandes partidos den ejemplo" y sepan "unirse por los intereses de la gente", ha dicho.

"Sería curioso que una vez más los dos grandes partidos no fueran capaces por una vez en su vida de dejar de pensar en los intereses de partido", y que piensen ahora en el "interés general" de Castilla y León, ha manifestado el dirigente de la formación naranja.

Y ha invitado a PP y PSOE a seguir la "vía merkeliana", en alusión a la excanciller alemana Angela Merkel, para un Gobierno de gran coalición en la Junta. "Que lo intenten", ha instado Pérez.

Sobre el balance tras las elecciones, el vicesecretario general ha eludido criticar los resultados, los ha aplaudido y ha cargado la responsabilidad de la convocatoria anticipada al PP, que gobernaba junto a Ciudadanos hasta diciembre, cuando el presidente Alfonso Fernández Mañueco puso el punto y final al Ejecutivo: "Quien tiene que hacer autocrítica es el que nos ha metido en este fregado".

Para Pérez, quien debe estar "avergonzada" es la dirección nacional del PP, que "ha roto una estabilidad política" en Castilla y León para "hundir" a los ciudadanos en un "periodo de incertidumbre", porque Ciudadanos, a su juicio, ha cumplido su objetivo: seguir en las Cortes. "Es la primera vez que por fin conseguimos ser la 'cara b' del disco en las encuestas, ninguna nos daba esta opción".

"Ante el reto que había y el riesgo de no entrar, haber conseguido" que Francisco Igea retenga su escaño es un "éxito", ha remarcado, para aplaudir la exigencia de su candidato, que ha tachado este lunes de "catástrofe" el resultado. "No es que estemos bailando la jota de alegría, ojalá hubiéramos tenido un mejor resultado, pero no olvidemos a dónde nos querían llevar", ha precisado Pérez.

La noticia más relevante de esta cita electoral, bajo su punto de vista, ha sido el "gatillazo histórico y sin precedentes" del PP de Mañueco, que pesa a lograr 31 escaños, dos más, ha perdido votos.

NO ESTÁN MUERTOS

"En un momento en el que algunos nos daban por muertos, hemos demostrado que Ciudadanos ha tocado suelo", aunque "hemos resistido, ahí estamos", ha asegurado el vicesecretario.

Pérez ha reprendido al PP por haber puesto en marcha con estas elecciones una "máquina destructiva" con el propósito de borrar del mapa a Ciudadanos y se ha preguntado al mismo tiempo qué ha conseguido 'Génova 13' con esta maniobra "en su afán de acabar" con ellos, "de destruir el espacio de centro-derecha liberal".

"Si Mañueco y Casado pretendían echar a Igea, no lo han conseguido. Sí del Gobierno, pero no de las Cortes", ha expresado Pérez, que ha dicho que el PP ha ido, con esta convocatoria "inesperada" de elecciones, a por lana y ha vuelto "trasquilado".

Preguntado por un posible adelanto electoral en Andalucía, donde la formación naranja gobierna en coalición con el PP, Pérez ha descartado que exista alguna "justificación", salvo una presión del PP a nivel nacional para que decida no completar la legislatura el presidente andaluz, Juanma Moreno, que trabaja "codo con codo" con Juan Marín en un Gobierno que "funciona muy bien, de maravilla".

640997.1.260.149.20220214150943