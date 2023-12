Civiac (VOX) dice que el Presupuesto del Gobierno de Aragón para 2024 "es reconocible como un presupuesto de VOX"

ZARAGOZA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico de VOX Fermín Civiac ha afirmado este martes que el proyecto de ley de Presupuestos de Aragón para 2024 "es reconocible como un presupuesto de VOX". Civiac ha participado en la Ponencia de las Cortes que ha estudiado el proyecto de ley presupuestaria.

"Estamos muy satisfechos con este presupuesto porque hemos conseguido que este presupuesto sea reconocible como un presupuesto de VOX. Hay unas cuantas líneas que son muy de VOX: el apoyo a la natalidad, el apoyo a las familias, unas disposiciones de tipo cualitativo que disciplina y mejora el control de las ayudas a los sindicatos", ha señalado Civiac.

"También nos parece oportuno, y es también una política que VOX ha defendido en el resto de administraciones territoriales, la reducción de las ayudas a organizaciones que gastan este dinero en países extranjeros en lo que se llama cooperación internacional. No porque estemos en contra de la cooperación internacional, sino porque creemos que es una materia del estado. Y que el estado tiene los medios para controlar el buen fin de estas ayudas".

"Y también nos parece muy significativo que hayamos introducido en el articulado que aquellos países que acogen organizaciones terroristas o que fomentan e impulsan la inmigración ilegal no puedan recibir este tipo de ayudas", ha apostillado.

GOBIERNO ESTABLE Y FUERTE

Civiac ha señalado que "el Presupuesto que sale adelante gracias a VOX, ya que somos el único partido con capacidad de dotar a Aragón de un Gobierno estable y fuerte, y por lo tanto, el único partido que permite que estos Presupuestos salgan adelante".

"Son unos Presupuestos que por primera vez no son sectarios. No se ha aplicado el rodillo ya que se han aprobado algunas enmiendas de otros grupos parlamentarios. Tanto por parte de VOX, como del PP, hemos entendido que son buenas para los aragoneses, con independencia de que algunas de ellas tengan origen en partidos", ha subrayado.

Civiac ha enfatizado que el de 2024 "es un Presupuesto de transición que, si bien tiene puntos muy positivos y se han corregido muchas de las irregularidades socialistas, todavía adolece de algunos defectos técnicos. Vamos por el buen camino, si bien todavía hay margen de mejora para próximos presupuestos".

"A nivel macroeconómico, es un Presupuesto entre neutro y moderadamente expansivo que cumple la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y que es prudente en las previsiones".

Además, "se comienza a ver un importante incremento del capítulo 3 por el incremento de los tipos de interés. El pago de intereses asciende a casi 224 millones de euros y el servicio de la deuda se lleva 1.244 millones; sólo en intereses nos gastamos más que en todo el presupuesto de Fomento, o más que en todo el de Presidencia. Nos preocupa mucho la deuda a la que vemos como la principal amenaza a los servicios públicos".

El parlamentario de VOX ha indicado que "la reducción de impuestos ha comenzado en este Presupuesto, siendo una de las condiciones que VOX había exigido para la entrada en este Gobierno, como también lo ha exigido en el resto de gobiernos regionales en los que co-gobernamos, porque entendemos que es lo que España y Aragón necesitan".

Civiac ha recalcado que "en este presupuesto se da un primer paso en la reducción fiscal y estamos seguros de que en el próximo presupuesto continuaremos este camino, especialmente en el impuesto de sucesiones que es un impuesto, que por ser confiscatorio, es esencialmente injusto. Vox impulsará la acción del gobierno en esta dirección".

"La reducción de las subvención a las ONG de cooperación internacional en unos 5 millones de euros va a permitir un fuerte impulso al gasto en inversiones en Sanidad".

Y "respecto a los sindicatos, no renunciamos a reducir las subvenciones a sindicatos, aunque no haya sido posible este año. Hemos introducido en el articulado que todas las ayudas o subvenciones destinadas a organizaciones sindicales queden condicionadas a que éstas cumplan con las obligaciones legales fijadas en la ley de transparencia. Los sindicatos que no cumplan dando publicidad a sus ingresos y a sus estados contables no percibirán ni un euro del Gobierno de Aragón".

Civiac se ha referido también a "la eliminación de cualquier apoyo presupuestario al catalán por entender que es una lengua ajena a la realidad aragonesa y cuyo fin obedece al pancatalanismo separatista".

DESPOBLACIÓN

También ha mencionado el incremento sustancial en los fondos propios del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, o contar por primera vez con un presupuesto diferenciado para despoblación.

"La creación de una consejería que contenga una dirección general exclusivamente para abordar este complejo problema, indica el interés de este gobierno, y especialmente de VOX, para ejercer y liderar una acción política encaminada a mejorar la vida en el mundo rural y hacerla por tanto atractiva a los aragoneses" ha puntualizado.

También se ha referido al fondo FIHUZAR con el objetivo de apoyar a los municipios ubicado en comarcas que presentan graves problemas de despoblación tanto en la provincia de Huesca como en determinadas comarcas de Zaragoza. En Teruel esta acción se aborda con el FITE.

"Nuestra finalidad con las transacciones realizadas es aplicar la lógica que quiere cualquiera de los aragoneses. Primero que se realicen si son necesarias, y luego que tengan una dotación presupuestaria que asegure su realización".

HOSPITAL DE TERUEL

"VOX ha creído necesario aportar modificaciones a las enmiendas planteadas incrementando sus importes. Así, se han incrementado en más de 2 millones de euros las enmiendas planteadas para el hospital de Teruel. Tanto para radioterapia, como para mejoras de habitaciones individuales, hasta un importe de 6,5 millones de euros".

Ambas partidas inicialmente en el presupuesto ya se contemplaban de forma genérica en un conjunto de inversiones. "Pero desde VOX nos pareció oportuna la idea propuesta por ATE de tener unas partidas individualizadas dado que esto aporta tranquilidad a muchos turolenses que por desgracia están en un proceso hospitalario".

"También hemos creído oportuno dar nuestro voto afirmativo a tres enmiendas del Par destinadas a ayudas a corporaciones locales para reparaciones, así como a la rehabilitación de viviendas en el mundo rural y a reparaciones en el abastecimiento de agua, también de corporaciones locales. En total 8 millones de euros".

Para terminar, "VOX ha acordado con el Partido Popular que las partidas destinadas a ayudas a reparaciones como a rehabilitación de viviendas en el mundo rural, dotadas con 5 millones de euros, se gestionen directamente por la consejería de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia. Por estar incluidas en las atribuciones que tiene directamente esta consejería que están directamente vinculadas con el mundo rural", ha concluido Civiac.