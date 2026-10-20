Claver: "La Gala Michelin es un orgullo para Huesca y una oportunidad extraordinaria para proyectar nuestra provincia"

Huesca es la provincia de España con más estrellas Michelin por habitante. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

CANFRANC (HUESCA), 20 (EUROPA PRESS)

La Gala de los Restaurantes de la Guía Michelin España 2027, que se celebrará el próximo 1 de diciembre en el Palacio de Congresos de Huesca, ya tiene presentadores y equipo de cocineros. Anne Igartiburu será la encargada de conducir la ceremonia y Daniel del Toro estará al frente de la alfombra roja, mientras que ocho chefs oscenses, bajo la dirección de Carmelo Bosque, serán los responsables de elaborar el menú de la gran noche de la gastronomía española.

Estos han sido algunos de los anuncios realizados este martes en el Hotel Canfranc Estación durante la presentación de 'La Antesala de la Gala', un encuentro en el que ha participado el presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Isaac Claver, quien ha destacado "el orgullo y la oportunidad que supone para la provincia acoger este acontecimiento".

Claver ha hecho hincapié en que "Huesca es la provincia de España con más estrellas Michelin por habitante y, además, con galardones en pequeños municipios que demuestran que el talento no entiende de lugares ni de fronteras" .

El equipo gastronómico encargado de la Gala estará integrado por Toño Rodríguez (La Era de los Nogales, Sardas), Rubén Coronas (Casa Rubén, Hospital de Tella), Víctor Manuel Ovalles (Casa Arcas, Villanova), Iris Jordán (Ansils, Anciles), Eduardo Salanova (Canfranc Express, Canfranc Estación), Josetxo Souto y Ramón Aso (Callizo, Aínsa) y Tonino Valiente (Tatau, Huesca), todos ellos representantes de restaurantes con una estrella Michelin.

El presidente de la DPH ha extendido ese reconocimiento al conjunto del sector: "la hostelería en nuestra provincia es esencial. Recibe con los brazos abiertos al visitante, poniendo además sobre la mesa nuestro mejor producto y rindiendo homenaje a la memoria familiar, a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos".

Por último, Claver ha destacado la colaboración institucional y la proyección exterior de la provincia señalando que "este gran hito es el resultado de remar todos juntos en una misma dirección, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Huesca, posicionando a nuestra tierra como nunca antes lo había estado". Asimismo, ha agradecido la confianza de la Guía Michelin.

La programación de La Antesala de la Gala continuará esta tarde en el Hotel Monasterio de Boltaña con un encuentro entre chefs, vecinos, representantes institucionales y medios de comunicación para reflexionar sobre el papel de la gastronomía como motor de desarrollo del territorio.