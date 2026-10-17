Claver (PP) acusa al PSOE de "abandonar" a la provincia de Huesca y "frenar su desarrollo"

El PP reivindica su gestión en la provincia de Huesca desde Biescas. - PP HUESCA

BIESCAS (HUESCA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP Huesca, Isaac Claver, ha cargado contra los socialistas por "abandonar" a la provincia altoaragonesa y "frenar su desarrollo".

Así lo ha expresado Claver este sábado en Biescas, donde ha criticado que los socialistas "no creen en el desarrollo de las comarcas pirenaicas", mientras los 'populares' impulsan "inversiones importantes" para desde el Gobierno de Aragón, la Diputación de Huesca, comarcas y ayuntamientos.

Claver se ha referido al anuncio realizado por el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, el pasado martes en un acto de precampaña en Huesca, cuando se comprometió a "aportar económicamente al Plan Pirineos" si alcanza la Presidencia del Gobierno de España tras las elecciones del próximo 29 de noviembre.

En este punto, el dirigente 'popular' en la provincia de Huesca ha recordado que el Plan Pirineos "está movilizando más de 250 millones de euros en las cuatro comarcas pirenaicas" y lo ha definido como "un plan integral, transversal y que abarca diferentes aspectos esenciales" para estas zonas.

La vivienda para trabajadores, infraestructuras y conexiones "muy importantes" como carreteras, además de cuestiones relativas a la seguridad son algunos de los aspectos a los que se ha referido Isaac Claver, al tiempo que ha subrayado el liderazgo "mundial" de la provincia en turismo activo, por lo que desde las instituciones que gobierna el PP se invierte también en el fomento de infraestructuras tanto de nieve como otros deportes.

Frente a ello, el PSOE "ha abandonado a nuestra provincia", señalando como ejemplo la paralización de las obras en la variante de Sabiñánigo: "Todavía no tenemos una planificación ni una programación de cuándo va a poder ponerse a disposición de todos nuestros vecinos".

Por tanto, "si queremos oportunidades para el medio rural, si queremos el desarrollo rural de nuestros pueblos y de las cuatro comarcas pirenaicas de la provincia de Huesca, el único partido que se compromete a trabajar todos a una es el Partido Popular, el único que tiene un plan, hechos y cifras encima de la mesa", ha asegurado Claver.