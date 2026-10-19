Cobos (PP) reprocha a Sánchez y el PSOE que "han convertido la vivienda en el principal problema de los españoles"

La portavoz de Vivienda del PP en las Cortes de Aragón, Susana Cobos. - PP CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vivienda del PP en las Cortes de Aragón, Susana Cobos, ha señalado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y al PSOE como responsables del encarecimiento de la vivienda y de que el acceso a un hogar se haya convertido" en el principal problema de los españoles y los aragoneses".

Cobos ha contrapuesto, en una rueda de prensa este lunes, las 86 viviendas impulsadas en ocho años de gobiernos socialistas con las más de 3.600 promovidas por el Ejecutivo de Jorge Azcón en tres años.

"Su incapacidad para construir vivienda pública asequible es un hecho objetivo y que todos podemos constatar", ha afirmado la diputada 'popular', que ha recordado que el viernes pasado retaron a la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, a rebatir estos datos y no lo ha hecho "porque no los puede rebatir".

"Sánchez dijo que iba a ser la legislatura de la vivienda y lo que ha sido es el principal problema", ha afirmado, antes de criticar que cada decisión del Gobierno central haya generado más dificultades para acceder a un hogar.

ZONAS TENSIONADAS

La portavoz del PP también ha advertido de las consecuencias de las zonas de mercado tensionado, que, según ha señalado, están expulsando viviendas del mercado sin conseguir el efecto anunciado.

"Barcelona es un ejemplo de ello: cada vez menos viviendas, cada vez más demanda de viviendas y, además, es la ciudad que más desahucios tiene", ha indicado, al tiempo que ha criticado la hipocresía de los socialistas en materia de vivienda y ha aludido a la dimisión de su portavoz, Montse Mínguez.

"Son malos gestionando y, por supuesto, son unos hipócritas que han tenido que hacer dimitir a su portavoz, a la señora Montse Mínguez, por su hipocresía. "¿Derecho o negocio? Pues que se lo pregunten a ella", ha expresado. "No solo generan los problemas, sino que además intentan aprovecharse de ellos", ha añadido.

La diputada 'popular' ha indicado que el Grupo Parlamentario 'Popular' ha presentado una enmienda al proyecto de ley de Vivienda de Aragón para que las viviendas protegidas impulsadas por el Gobierno autonómico tengan ese carácter de protección a perpetuidad en viviendas construidas sobre suelo público y del PP a la Ley de Vivienda establecerá la protección a perpetuidad en viviendas construidas sobre suelo público y durante 75 años en las promovidas sobre suelo privado.

"El señor Morales, --ha dicho en alusión al parlamentario socialista-- al dar ruedas de prensa precipitadamente, no se entera de que ya hay una enmienda presentada precisamente por este grupo parlamentario", ha apostillado, para detallar, respecto a sus críticas al precio de la vivienda protegida, que el Gobierno de Jorge Azcón extenderá las subvenciones a todos los compradores y ofrecerá ayudas de hasta 18.000 euros.

Además, el PSOE subió el precio de la vivienda protegida un 22% sin dar ayudas a los compradores, incluidos los jóvenes a los que asegura defender, ha puntualizado.

EL PSOE VUELVE A IR A REBUFO DE PUEYO

Por otro lado, Susana Cobos ha afeado a Morales que anuncie una petición de comparecencia del presidente para hablar de las zonas de mercado tensionado cuando ya va a abordar esta cuestión el jueves en las Cortes de Aragón. "No es porque lo haya pedido el Partido Socialista, lo ha pedido el señor Pueyo, es decir, vuelven a ir otra vez a rebufo de Chunta Aragonesista".

23.400 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN TRES AÑOS

Por último, la portavoz 'popular' de Vivienda en las Cortes de Aragón ha rechazado que el PSOE atribuya al expresidente socialista Marcelino Iglesias el impulso de más de 20.000 viviendas protegidas durante sus años al frente del Gobierno de Aragón.

Ha reivindicado el papel del entonces alcalde de Zaragoza, José Atarés (PP), que negoció y firmó tres convenios urbanísticos que permitieron impulsar los principales desarrollos de vivienda protegida de la capital aragonesa.

Entre ellos ha citado Valdespartera, con capacidad para 9.600 viviendas, de las que 9.300 eran protegidas; el antiguo acuartelamiento de San Lamberto, con capacidad para 850 viviendas, 300 de ellas protegidas; y Arcosur, con capacidad para 22.800 viviendas, de las que 13.800 eran protegidas.

"Fue José Atarés, un alcalde del Partido Popular, quien en tres años de Gobierno negoció e impulsó el desarrollo de suelos con capacidad para 23.400 viviendas protegidas", ha rememorado Cobos, quien ha concluido retando de nuevo a Pilar Alegría a desmentir los datos aportados por los populares: "Si no son ciertos los hechos y los datos que estamos dando, que vuelva a salir en una rueda de prensa y que los desmienta".