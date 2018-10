La comisión bilateral Ayuntamiento de Zaragoza-Gobierno de Aragón se celebrará antes del 16 de octubre

Publicado 20/09/2018 13:40:10 CET

ZARAGOZA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha considerado que "no da tiempo material" a celebrar la comisión bilateral con el Ayuntamiento de Zaragoza el próximo jueves, 27 de septiembre, como ha propuesto el alcalde, Pedro Santisteve, pero "la vamos a hacer no más tarde del 15 de octubre".

En una comparecencia solicitada por el PP ante el pleno de las Cortes de Aragón sobre la ley de Capitalidad, Guillén ha fijado la mitad de octubre como fecha tope para esa reunión "porque es el tiempo que tenemos para que se reúnan las comisiones técnicas y trabajen el orden del día".

En relación con este último, ha adelantado que incluye la aprobación del convenio bilateral económico financiero hasta el año 2020, la aprobación del convenio relativo al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) y de otro convenio de colaboración sobre las condiciones para financiar las obras del sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid.

Además, el orden del día recoge dar el visto bueno al informe preceptivo para la creación de la Comarca Central y la aprobación, si procede, de un convenio sobre el vehículo eléctrico y de otro acuerdo marco de colaboración sobre la distribución de la titularidad dominical y derecho de uso de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar.

Guillén ha precisado que en el mes de julio el Gobierno de Aragón envió al Ayuntamiento de Zaragoza el texto del convenio económico financiero y el del convenio del ICA "y hasta hoy no hemos tenido respuesta". También ha remarcado que desde junio el Gobierno de Aragón ha autorizado un préstamo al consistorio de la capital de más de 20 millones "para que pudiera realizar infraestructuras que podía haber hecho con medios propios" y en mayo autorizó la concesión del Parking Norte.

LEY DE CAPITALIDAD

Guillén ha comentado, respecto a la ley de capitalidad, que el artículo 14, que ha sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central, "siempre he dicho que jurídicamente tiene un problema", pero ha opinado que el recurso obedece a "una mala utilización" del mismo por parte el equipo de gobierno del Ayuntamiento, de Zaragoza en Común (ZEC).

En este sentido, ha recordado que el texto recurrido "estaba firmado por todos los portavoces del consistorio" por lo que "alguna culpa tendrán ustedes", ha dicho al grupo de Podemos.

Sobre el conjunto de la ley, Guillén ha defendido que "ahonda en el autogobierno del Ayuntamiento", haciendo que sea "la ciudad de España que más autonomía tiene" y posibilita por primera vez la bilateralidad, así como una financiación "que ha abierto la espita para integrar a Zaragoza en el sistema de financiación común del resto de municipios de Aragón".

El consejero ha agregado que el texto reconocer el "valor singular" de la ciudad, que acoge al 50 por ciento de la población de la Comunidad, y también contribuye a que "Zaragoza se implique en el proyecto global de Aragón".

Respecto a las críticas formuladas por los grupos de la oposición al texto y a su tramitación en las Cortes autonómicas, según Guillén, "constata la rabieta de la derecha por la aprobación de esta ley en el parlamento y la satisfacción de la izquierda" por haber conseguido sacar adelante una norma que recoge el Estatuto de Autonomía.

PARÁLISIS

El diputado del PP, Miguel Ángel Lafuente, ha criticado la "tramitación dictatorial de una ley mala de solemnidad", que ahora sufre "parálisis" ya que la comisión bilateral no se ha constituido "porque ustedes no se pueden ni ver" y se ha preguntado "dónde está el desarrollo de competencias, las comisiones especiales, las competencias delegadas y el convenio financiero", para añadir que el artículo recurrido "lo debe dirimir el Constitucional".

El diputado del PSOE, Darío Villagrasa, ha criticado que se utilice esta ley "como arma arrojadiza para atacar al PSOE y al Gobierno", ha expresado su satisfacción por que la comisión bilateral se vaya a celebrar en breve y ha dicho que la postura de ZEC con las sociedades municipales "no viene impuesta, ni amparada por la ley de Capitalidad".

La portavoz de Podemos, Maru Díaz, ha esgrimido que se está usando "la inconstitucionalidad o no de un artículo para juzgar la aplicación concreta, en un momento determinado". Ha añadido que "tanto PP y PSOE en el Ayuntamiento están jugando a lo mismo y, no pasa nada, pero no vengan aquí a ponerse otro traje" porque "si les hubiera interesado que Pedro Sánchez retirada al recurso, se hubiera retirado".

La diputada del Partido Aragonés, María Herrero, ha recordado que no hubo diálogo, "ni interés de consensuar nada de nada" en las Cortes respecto a esta ley porque desde el Gobierno "quisieron quedar bien y llegar a un acuerdo para nada porque no se percibe cómo la ley ha mejorado la vida de los zaragozanos".

La portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, ha calificado de "fiasco" la ley de Capitalidad porque en su elaboración "se olvidaron de oír a la oposición", la tramitación fue un "desastre" y ha acabado con un recurso de inconstitucionalidad tras la "mala utilización del Ayuntamiento" de la misma, además de que "ha pasado tiempo para intuir algunos incumplimientos".

La diputada de IU-Grupo Mixto, Patricia Luquin, ha manifestado que la ley "es constitucional en su integridad" y ha rechazado el recurso presentado, que ha enmarcado en la "injerencia en la capacidad legislativa de la Comunidad", para apuntar que esta norma atiende las necesidades de un municipio en el que vive "la mitad de Aragón".