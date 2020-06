La Comisión por el futuro de Zaragoza acuerda 286 medidas con Vox fuera y la abstención de ZeC

ZARAGOZA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión por el futuro de Zaragoza ha terminado las sesiones de trabajo con el acuerdo de 286 medidas para reactivar los distintos sectores de la ciudad, pero con la autoexclusión del grupo municipal de Vox en las deliberaciones finales y el anuncio de ZeC de que se abstendrá en la votación del dictamen en el pleno de este viernes.

La vicealcaldesa y portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Sara Fernández; y la consejera municipal de Hacienda y Personal, además de portavoz del grupo municipal del PP, María Navarro, han informado de las medidas adoptadas, tras varias semanas de trabajo, en el Ayuntamiento de Zaragoza.

A las sesiones de trabajo de la Comisión, que se han prolongado a lo largo del último mes, han asistido con carácter permanente y estable los agentes económicos y sociales --CEOE, Cepyme, UGT y CCOO--, así como los representantes de las entidades vecinales --FABZ y Unión Vecinal Cesaraugusta-- y un representante de Ebrópolis.

Han participado 110 entidades de forma presencial y 168 de forma telemática, que han aportado sus propuestas de las que han surgido las de los grupos municipales que de 693 se han centrado en 286 que implican "compromiso, apoyo y aliento del Ayuntamiento para salir de la crisis a los distintos sectores de la ciudad", ha indicado Sara Fernández, quien ha ejercido la presidencia de la citada Comisión, que se crea por unanimidad de todos los grupos municipales.

CRÍTICAS A VOX Y ZEC

Ha relatado que tras esa unanimidad, Vox decidió salirse de la mesa de trabajo y le ha recordado que "tendrán que opinar y votar" sobre el dictamen. Los restantes grupos municipales --PP, PSOE, Cs, ZeC y Podemos-- han hecho una "gran labor de esfuerzo y consenso junto con los agentes económicos, sociales y vecinales", ha elogiado.

No obstante, ha criticado que ZeC, con su abstención, "no quiera ser partícipe de este compromiso cuando las medidas acordadas las han aprobado en reuniones anteriores y muchas de las 286 son suyas. "Hay que lamentar que no tenga altitud de miras y siga la estrategia de sus siglas en lugar de mirar por los ciudadanos".

"Cuando hay miles de muertos y millones de parados no se qué necesitan Vox y ZeC para entender que no es momento de siglas, sino de salvar vidas a las personas que lo pasan mal y a las empresas. No se qué tiene que suceder para que tengan altitud de miras y responsabilidad política".

Ante el anuncio de Vox de que este jueves presentará sus propuestas, Sara Fernández le ha recordado: "quien ha querido ha tenido la mesa de trabajo de la Comisión y reuniones de debate. No se puede estar de acuerdo con una Comisión que se vota por unanimidad y si se levanta entiendo que no quiere participar y no tiene mucho sentido hacer ahora propuestas".

GANA LA CIUDAD

Por su parte, la portavoz del PP, María Navarro ha enfatizado: "hoy gana Zaragoza y los zaragozanos porque cuanto más consenso mejor para la ciudad, además los ciudadanos nos piden que nos pongamos de acuerdo para hacer lo mejor para la ciudad".

En rueda de prensa, María Navarro ha subrayado que el Gobierno de coalición PP-Ciudadanos "ha sido capaz de renunciar y ceder para tener 286 medidas para el bien de los zaragozanos y dejarnos de guerras y luchas". La pandemia requiere que los políticos hagamos un esfuerzo para dejar intereses, tácticas y estrategias porque los ciudadanos pasan situaciones dramáticas y tenemos que ser responsables".

Ha añadido: "ojalá seamos capaces en todo lo que queda de la legislatura de llegar al máximo de los consensos y estas las medidas reflejan la responsabilidad de todos los grupos".

Asimismo, ha dejado claro que "no se puede vender lo que de antemano no se puede hacer" para apostillar: "no podemos ser generadores de expectativas frustradas".

María Navarro ha asegurado que para ejecutar las medida se hará un calendario de cumplimientos y ha reiterado en la petición de todos los ayuntamientos de España para que el Gobierno central desbloquee los fondos de 5.000 millones de euros para los consistorios y otro de mil millones para ayudar a pagar el déficit del transporte urbano, además participar en la gestión del ingresos mínimo vital.

"NO ES UNA FOTO ES UN ACUERDO"

"Vamos a dar cumplimiento, esto no es una foto es un acuerdo al que han llegado la mayoría de grupos para el bien de la ciudad. Hoy la palabra es consenso y el Gobierno de Zaragoza ha estado a la altura de las circunstancias".

A colación, Sara Fernández ha apostillado que hay un compromiso para desarrollar estas medidas y se firmará un documento con los agentes sociales y vecinales, además de los grupos municipales rubricando ese compromiso de acción.

Sobre la dotación económica de las medidas, María Navarro ha precisado que la consignación será conforme a los fondos que lleguen del Gobierno de España, de la Unión Europea y de la Comunidad autónoma. Además, ya se trabaja en las ordenanzas fiscales de 2021, ha avanzado.

Sara Fernández ha añadido que algunas medidas están en marcha y en general no hay unos plazos, ni cronograma específico porque hay medidas dependen de otras instituciones y por eso no hay unidad de tiempos.

Ha concluido al precisar que aunque no se recogen ayudas directas, se establecen mecanismos de inyección de liquidez porque se ha tratado de respetar la viabilidad de las medidas adoptadas porque son viables, ha remachado.