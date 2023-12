La comisión de investigación de la prórroga del autobús de Zaragoza concluye que era legal y VOX reclama más lealtad

ZARAGOZA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Zaragoza ha votado el dictamen de la comisión de investigación y los votos particulares de los grupos del PSOE, VOX y ZeC, y concluye que la prórroga de la contrata del autobús fue legal, pero VOX ha reclamado más "transparencia y lealtad".

Precisamente, ha sido el voto particular de VOX el único que ha salido adelante al contar con el apoyo de PSOE y ZeC y la abstención del PP; mientras que los del PSOE y ZeC, se han rechazado con la mayoría de PP y VOX. El dictamen, que ha incluido el voto particular de VOX, ha prosperado con los votos a favor de PSOE, ZeC y VOX, y la abstención del PP.

El voto particular de VOX recoge que al decidir el Gobierno de la ciudad la electrificación de la flota y las cocheras "era más que cuestionable" lanzar un estudio técnico de reordenación de líneas por lo que el gasto de 170.000 euros "fue improductivo" y se lo pudo haber ahorrado el Ayuntamiento.

Otro apartado del voto particular de VOX recoge que los compromisos financieros a los que se enfrenta la concesionaria Avanza desde mayo de 2021, cuando se decide electrificar la flota y a dos años de vencer la contrata "debió suponer aportar garantías ante los acreedores para aprobar la operación financiera" para el pago de los autobuses eléctricos que el Ayuntamiento podía compensar en 10 años, por lo que es "inverosímil pensar que los acreedores facilitaran dicha operación a dos años vista sin garantías robustas". De ello, VOX deduce que esas garantías "deben guardar relación con la prórroga de la contrata".

El tercer epígrafe del voto particular de VOX explica que el Gobierno de la ciudad asume un compromiso financiero a solo dos años de finalizar la contrata del bus y antes de saber si habría fondos UE, lo que obligaba a Avanza a realizar un importante esfuerzo inversor, al que se suma la "imposibilidad" de abordar unos pliegos y una reordenación de la renovación de la flota, según se argumenta en la comisión de investigación.

"POR RESPONSABILIDAD"

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha subrayado que todos los grupos coinciden en que "no hay duda de legalidad" y que la prórroga es la forma de actuar "con responsabilidad" porque se produce en el 92% de los contratos y hacerlo de otra forma supone el reconocimiento de obligaciones que luego conlleva un perjuicio para los trabajadores como en 2013 con el servicio de la ayuda a domicilio que "fue un gran beneficio para la empresa pero no para las trabajadoras".

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha dicho estar "muy preocupada" por el servicio de autobús, ya que tiene que esperar hasta 20 minutos en la parada de la línea del número 35. Ha extraído la conclusión de que la prórroga "no es para mejorar el servicio a la ciudadanía y jamás pensaron --el PP-- en el beneficio de la ciudadanía".

El concejal de VOX, David Flores, ha explicado que "las heridas hay que abrirlas para curarlas y lo que escuece, cura". Ha resumido en cuatro bloques el contenido de la comisión de investigación. El de la legalidad no lo cuestionan y se ha visto que no se ha identificado elemento que la cuestione, como tampoco el de legitimidad al ser consecuencia de la electrificación de la flota y las cocheras, que no es el modelo de VOX, ha puntualizado.

Para VOX, las dudas radican en la transparencia, porque el 10 de mayo se lanza oficialmente la prórroga y no se cuenta hasta dos meses y medio después y entre medio están las elecciones municipales y autonómicas. "El PP no fue transparente con los ciudadanos y les privó de ir a votar con la información de la prorroga de la principal contrata". Ha advertido de que después de la mentira la ocultación es la segunda "mayor traición" que un partido puede hacer a los ciudadanos. "El PP no mintió como Sánchez, pero lo ocultó y es claramente reprochable".

En cuanto a la lealtad ha considerado que es un concepto opinable y personal y ha lanzado la pregunta: "¿Qué debe hacer una persona cuando su socio en el negocio no le comunica en tiempo y forma las decisiones o una pareja oculta información relevante?" para apostillar: "No nos acabamos de fiar".

METÁFORA

El concejal el PSOE, Chema Giral, le ha comentado a Lorén el pasaje del Cantar del Mío Cid: "que buen vasallo sería, si tuviera buen señor", para seguidamente afearle que haya actuado de presidente y portavoz de la comisión de investigación.

Giral ha criticado al PP que en su día decían que había que volver a licitar el contrato del autobús porque "era anticuado, lesivo y tenía deficiencias", pero un "vergonzante" 28 de julio de 2023 lo prorrogan por cuatro años porque dicen que es legal, es algo habitual y corrían peligro los fondos UE. Sobre los dos primeros aspectos ha asegurado que no tiene nada que objetar, pero si al tercero porque la decisión política de electrificar se toma sin saber si hay financiación europea.

Ha relatado que en febrero de 2023 el Gobierno de la ciudad empieza a trabajar en la prórroga, cuando dicen a todo el mundo que están estudiando los pliegos. Para que el Ministerio de Transportes les adjudicara los proyectos, sostienen que los van a ejecutar un año antes en diciembre de 2023 y ahora, en octubre, piden que sea en diciembre de 2024, "luego se han columpiado en querer ser los primeros de la clase".

"Chueca ocultó todos esos hechos y mintió al decir que habría un nuevo pliego cuando había decidido prorrogar el contrato existente", ha resumido Giral. A colación, ha lamentado que se han perdido 7,5 millones por una "confusión" que ha provocado una cesión a un miembro del Gobierno lo que revela una "política errática" y con la "falta de capacidad de gestión y menor liderazgo" se ha convertido en un "clásico" de este Gobierno municipal.

Lorén ha replicado que la comisión de investigación ha servido para ver que las pretensiones de la oposición no se corresponde con lo realmente ocurrido. "Todos han coincidido en que ha sido legal, pero han cuestionado la oportunidad política, que es potestad del que gobierna". Un contrato --ha comentado-- que no se había prorrogado todos los grupos sabían que iba ser prorrogado porque sino ocasionaría trastornos terribles al Ayuntamiento, como el la ayuda a domicilio, ha reiterado.

Asimismo, ha afeado a todos los grupos de la oposición que critiquen la decisión de transformar la flota de autobús en cien por cien eléctrica porque Zaragoza ha sido la segunda ciudad de España en recibir más fondos UE, y es un hecho diferencial para evitar que no recaiga el esfuerzo en los zaragozanos.

A VOX le ha agradecido sus "precisas explicaciones" para observar que criticar la oportunidad política es "otra valoración" y ha apostado por la "coresponsabilidad" en las relaciones.