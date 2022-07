La Comisión de Sanidad y Salud de la FABZ pide sentido común en la digitalización y las citas

ZARAGOZA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad y Salud de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) ha pedido "sentido común" en la digitalización y las citas, una medida "que ya es un hecho" y "puede ayudar a mejorar la calidad en algunos aspectos de nuestro sistema de salud, fundamentalmente en lo que hace referencia al proceso de citación de los usuarios", pero que ha de implantarse "de un modo racional".

En una nota de prensa, esta organización ha considerado que no es comprensible "que teniendo sistemas informáticos en el hospital, se derive a un paciente que acaba de recibir el alta en dicho hospital para citación de seguimiento al ambulatorio correspondiente de especialidad", en vez de que dicha citación la haga el mismo profesional "y se le dé con el alta hospitalaria la fecha de revisión, lo que redundaría en un mejor seguimiento del paciente".

La Comisión de Sanidad y Salud de la FABZ ha reconocido que la casuística es elevada y se debería tener en consideración que el paciente "puede no vivir en Zaragoza, puede no estar en condiciones de desplazarse al ambulatorio correspondiente o puede no tener familiares u otros apoyos que le permitan cumplir con esos rígidos procedimientos".

Ha añadido: "Estamos seguros que esa cuestión en estos casos se arreglará, pero habría que valorar utilizar la digitalización para facilitar la vida de las personas usuarias del sistema, haciéndolo más cómodo siempre que sea posible y, evidentemente, entendemos que eso no es paternalismo".

También se ha preguntado cómo es posible que, con el sistema informático existente, "haya citas de especialidad que no estén en el buzón".

Por todo esto, la Comisión de Salud de la FABZ ha pedido implantar "de forma organizada" una consulta clínico-administrativa en cada servicio, con personal facultativo y administrativo, con un horario y tiempo definido, en el que pudieran citarse a consulta a los pacientes internados y a los procedentes de Atención Primaria.

A su entender, esta medida, "además de ahorrar tiempo y recursos, serviría como plataforma de interacción entre los profesionales de la Atención Primaria, los de la Especializada del segundo nivel y los propios pacientes".