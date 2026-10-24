Los comités electorales provinciales del PP en Aragón aprueban las listas para las elecciones generales

Archivo - Rocío Dívar encabeza la lista al Congreso por Zaragoza. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los comites electorales provinciales del Partido Popular en Aragón han aprobado las listas para los comicios generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.

Las listas han sido remitidas al comité electoral nacional, que es quien tiene que dar luz verde, según los estatutos del partido.

La lista al Congreso por Zaragoza la encabeza María del Rocío Dívar Conde, seguida por Javier Campoy Monre; Susana Cobos Barrio, Juan Pablo Artero Muñoz, Rebeca Naudín Ayesa, Emilio Ferrero Arias y María del Pilar Echeverría García. El número uno al Senado por esta circunscripción es Lius María Beamonte y, a continuación María Elena Bondía Pinós y José Manuel Aranda.

Al Congreso por Huesca, la cabeza de lista es Ana Isabel Alós López Le siguen José Ignacio Gramún Castillo y María Sonia Bastinos Bordas. En lo que respecta a la Cámara Alta, la número uno es Melania Mur Sangra, mientras que Jose Antonio Lagüens Martín y Blanca Mónica Galindo ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Por la circunscripción de Teruel, encabeza la lista Alberto Herrero Bono, seguido de Raquel Clemente Muñoz y Mario Latorre Ros. Al Senado concurre como número uno Emma Buj y, a continuación Carlos Boné Amela y Celia Durbán Solans.