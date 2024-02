La compraventa de vivienda en Aragón se reduce un 10% en 2023 y se prevé un "aterrizaje suave" de los precios en 2024

ZARAGOZA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de vivienda en Aragón se ha reducido en torno al 10 por ciento durante el año 2023, con respecto a 2022, y se prevé un "aterrizaje suave" de los precios en la adjudicación y la cesión de inmuebles en 2024.

Así lo han explicado el director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, Luis Fabra; el presidente Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria Aragón, Fernando Baena; y el jefe Unidad de Gestión de Riesgo de Crédito Promotor en Ibercaja Banco, Jorge Aguerri, en declaraciones a los medios de comunicación antes de comenzar el acto de presentación del informe del cuarto trimestre de 2023 del Mercado Inmobiliario de Aragón.

Fabra ha indicado que "el 2023 ha sido peor que el año 2022" en la compraventa de viviendas en Aragón. No obstante, ha puntualizado que "era algo esperado" debido a la inflación y a la subida de los tipos de interés hipotecarios.

"Vemos cierta estabilidad en el comportamiento de los precios y podremos llegar a ver los primeros descensos en esta mitad del año 2024, lo hemos calificado como un aterrizaje suave", ha apostillado el director de la Cátedra.

Sobre los factores que han afectado a la compraventa de viviendas, ha destacado que el ascenso de los tipos de interés hipotecarios "ha sido el factor que ha impactado con mayor intensidad" en la reducción del número de compraventa de viviendas.

Además, ha añadido que la reducción del ahorro por parte de las familias y incremento de la inflación también han afectado para que menos aragoneses hayan decido adquirir viviendas

Por el contrario, ha apuntado que "también ha habido factores positivos" en 2023, como el incremento de la población y la subida de las personas empleadas en Aragón. "El empleo es fundamental para el mercado inmobiliario y sin empleo, no podemos afrontar una operación de compra o de alquiler", ha asegurado.

NÚMERO DE COMPRAVENTAS

En concreto, ha informado de que durante el 2023 el número de compraventas realizadas en Aragón han sido 11 por cada 100.000 habitantes al año. "Entre 9 y 10 es lo que consideramos normal en la dinámica del mercado. Por lo tanto, creo que estamos en un bendito aterrizaje", ha aseverado.

Durante la primera mitad del año 2024, ha augurado que seguirá el descenso del número de compraventas. Aunque, ha resaltado "que si ponemos el retrovisor", Aragón estará "en las mejores cifras" de los últimos 15 años, "excepto en 2021 y 2022, que fueron unos años relativamente especiales".

En cuanto a la hipotecas, ha detallado que el 66 por ciento de las personas que deciden realizar una compraventa de inmueble en Aragón utilizan financiación hipotecaria. "Dos de cada tres compraventas se hacen con financiación hipotecaria", ha precisado.

A su juicio, si suben los intereses de las hipotecas la compraventa con financiación hipotecaria desciende. "Eso afecta negativamente al mercado inmobiliario y al mercado hipotecario", ha aseverado.

Asimismo, ha vaticinado que 2024 tiene una perspectiva de estabilidad de los tipos de interés hipotecarios. "No vamos a ver reducciones en esta primera mitad del año 2024", ha manifestado.

FALTA DE OFERTA DE ALQUILER

Por su parte, el presidente Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria Aragón, Fernando Baena, ha señalado que es "un gran problema" la falta de oferta de alquiler a un precio asequible y con condiciones de habitabilidad razonables

Para Baena, la nueva Ley de Vivienda ha tenido una repercusión "totalmente negativa" en la oferta de alquiler de vivienda debido a que ha generado "un poco la inseguridad" en la parte arrendadora.

"La mejor forma de que bajen los precios es que haya una mayor oferta. Aquí, parece ser que la administración autonómica y local están por la labor de crear pisos para alquiler, sobre todo para personas jóvenes", ha apostillado.

Preguntado por si ayudaría a solucionar la oferta los 700 pisos que dispone el Gobierno de Aragón de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria Sareb, ha dicho que "habría que mirar caso por caso" debido a que hay que comprobar si las viviendas tienen condiciones de habitabilidad razonables y están en zonas demandadas.

"Si son zonas donde no hay transporte y no hay servicios, pues no nos resuelve el problema. Todo el mundo quiere unas determinadas zonas con servicios, con transporte y que las viviendas tengan unas condiciones de habitabilidad mínimas", ha agregado.

TIPOS DE INTERÉS HIPOTECARIOS

El jefe Unidad de Gestión de Riesgo de Crédito Promotor en Ibercaja Banco, Jorge Aguerri, ha enfatizado que la previsión que tienen la entidad bancaria "a dos años vista" --2025-- es que el tipo de interés hipotecario "se relaje un poquito".

Aguerri ha concretado que durante este 2024 se puede reducir el tipo de interés, "al menos", entre un 0,25 y 0,5 puntos durante el año, "y de cara al año que viene, 2025, que el Euribor se sitúe en torno al 2,75 más o menos".

En su opinión y para favorecer las compraventa de viviendas en Aragón, el Gobierno de España tiene que "volver" a otorgar ayudas directas a la compra de primera vivienda a los jóvenes y la subvención al alquiler directo a los jóvenes.

"Los avales del Gobierno de España suponen una ayuda, pero no es la panacea, porque al final el joven o la persona que quiere adquirir la vivienda se endeuda en ese importe, no es que se lo subvencionen. Entonces, lamentablemente, no creo que sea la solución definitiva", ha añadido.

Finalmente, ha pronosticado que el precio de la vivienda no va a bajar durante los siguientes años. "Lejos de bajar es que seguramente irá ligeramente subiendo, porque se está fabricando poca obra nueva", ha concluido.