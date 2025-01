Confusión en Latre (Huesca) tras la desaparición de la imagen del empresario retratado como San Matías

CALDEARENAS (HUESCA), 10 (EUROPA PRESS)

El pueblo oscense de Latre, perteneciente al municipio de Caldearenas, en la comarca pirenaica del Alto Gállego, está sumido en la confusión después de que este viernes haya desaparecido la polémica imagen de un empresario local retratado como San Matías, tras una restauración no autorizada de la lonja de la iglesia románica de San Miguel, que ha generado división de opiniones entre los vecinos y un gran revuelo en medios de comunicación y redes sociales, que enseguida han lanzado la comparación con el 'Eccehomo' de Borja (Zaragoza).

Esta actuación, desconocida tanto por el Ayuntamiento de Caldearenas como por el Obispado de Jaca, fue sufragada por este empresario, Eduardo Lacasta, condenado en 2020 por defraudar 45 millones de euros a particulares y a administraciones públicas como el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza o la Agencia Tributaria.

El alcalde, Primitivo Grasa, que este viernes se encontraba en la capital aragonesa en una reunión, ha relatado a Europa Press que su teniente de alcalde, José Ignacio Ubieto, estaba atendiendo a los medios de comunicación en el templo y que, en "una o dos horas" lo han vuelto a llamar porque "la imagen de Eduardo" no estaba y San Matías lucía un aspecto totalmente distinto.

Este hecho, sucedido esta misma tarde, ha desconcertado a los vecinos de Latre, que cuenta con sólo nueve habitantes --el total del municipio de Caldearenas no llega a los 250--, aunque todavía "no se habrán enterado todos", porque por el lugar no se ha visto acercarse al artista encargado de la intervención, Sergio Abraín, ni a ninguna otra persona, ha asegurado el alcalde.

UNA REUNIÓN "A TRES BANDAS" PARA DECIDIR QUÉ HACER

Primitivo Grasa ha asegurado que no puede hablar en nombre del pueblo porque mientras "algunos quieren que desaparezca todo" y que la iglesia vuelva a su estado anterior a esta polémica restauración, no solamente en lo relativo a la inmortalización de este empresario local, otros "no le dan importancia". El enfado de algunos vecinos se ve incrementado también por el hecho de que San Matías no es un santo importante en Latre, cuya patrona es Santa Bárbara y cuya parroquia está consagrada a San Miguel Arcángel.

Por ello, ha planteado una solución salomónica: que se celebre una reunión "a tres bandas" entre el Ayuntamiento, el Obispado de Jaca y los vecinos para, entre todos, tomar una decisión.

Grasa ha señalado que en el pueblo conocen a Lacasta, a quien se ha referido como "Eduardo", que es descendiente de Latre, donde mantiene una casa y, aunque reside en Zaragoza, sube todos los fines de semana a la localidad altoaragonesa.

"Que se tomen las medidas que se tengan que tomar", ha manifestado a Europa Press una vecina de Caldearenas, que prefiere no desvelar su nombre ya que algunos de sus habitantes se han posicionado a favor y otros, en contra, y empiezan a estar "cansados" del revuelo.

"Bastantes otros problemas hay que resolver", ha protestado esta vecina, quien ha lamentado que "para una vez que aparecemos en el mapa" sea porque alguien ha hecho "alguna barbaridad", además de que se haya infravalorado el románico de la iglesia de Latre, que tiene un valor "incalculable".

"UNA MEZCLA ENTRE GIL Y GIL Y TORRENTE"

Sobre el empresario Eduardo Lacasta, al que ha definido como una mezcla "entre Gil y Gil y Torrente", se ha limitado a subrayar que son conocidas "las cosas que ha hecho", en referencia a su condena por fraude.

Por su parte, Lacasta ha reconocido, en declaraciones al programa 'Aquí y Ahora', de Aragón TV, que encargó la intervención en el templo románico, pero no que su rostro apareciera como el de San Matías, y ha asegurado que no lo supo hasta que la obra estaba terminada.

"Como todo el mundo sabe, los santos no tienen cara, no tienen imagen. El artista se inventa una cara y puso esa como pudo haber puesto otra", ha expresado, si bien ha admitido que sí que pensó que "igual" se parecía algo a él.