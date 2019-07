La consejera de Economía lamenta el accidente laboral de Paniza y emplaza a no relajar la atención

Publicado 02/07/2019 12:23:24 CET

ZARAGOZA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, ha lamentado este martes el accidente laboral ocurrido en una bodega de Paniza (Zaragoza), con dos trabajadores fallecidos y uno herido grave. Ha emplazado a todos a no relajar la atención en materia de seguridad laboral.

En declaraciones a los medios de comunicación, Marta Gastón ha transmitido a familiares y compañeros de los fallecidos el pésame del Ejecutivo regional.

"Son demasiados los accidentes" laborales que ocurren "por una circunstancia u otra", ha continuado Gastón, quien ha hecho una llamada "para que, colectivamente, todos estemos alerta y nos pongamos las pilas", indicando que en muchas ocasiones no se atiende la seguridad laboral en "actividades rutinarias" o a las que "no le damos importancia", mientras que en otras ocasiones, "las menos", las empresas no siguen "las pautas marcadas" en materia de seguridad laboral.

La consejera ha apelado "al sentido común", subrayando que "los primeros responsables de nuestra seguridad somos nosotros mismos", insistiendo en la necesidad de estar "alerta".

Las administraciones públicas "seguiremos vigilantes en el marco del diálogo social", donde la seguridad laboral es "una de las prioridades" para incrementar "la concienciación colectiva", ha manifestado, observando que si no hay una concienciación personal no pueden tener éxito los programas de seguridad laboral.

"Esa concienciación está generalizada", ha considerado Gastón, puntualizando que "en los años duros de crisis que pasamos pudo verse una relajación en el desarrollo de los planes por cuestiones que no tienen que ver con el estímulo de la seguridad laboral, sino económicas".

"Ni agentes sociales ni las administraciones vamos a relajarnos", ha subrayado Marta Gastón, quien ha dejado claro que "somos los primeros interesados en que se siga cumpliendo perfectamente la normativa" y ha recomendado comunicar cualquier circunstancia si hay "cierto relajo en cualquier empresa".