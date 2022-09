El consejero de Hacienda recalca que "Aragón ha justificado todos los fondos COVID"

ZARAGOZA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, ha dejado claro este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que "Aragón ha justificado todos los fondos COVID y ha cumplido con todas las directrices de la normativa".

Ha respondido así a una pregunta de la diputada del PP Carmen Susín, explicando que la Comunidad Autónoma ejecutó entre 2020 y 2021 930 millones de aportaciones extraordinarias del Estado para hacer frente al impacto de la COVID-19, ejecutando 457 en 2020, de los que 450 fueron aportaciones incondicionadas y que se destinaron a Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

En 2021 los Presupuestos Generales del Estado incluyeron una transferencia adicional, al margen del sistema de financiación, de 402,5 millones de euros, también fondos incondicionados, a lo que se suma otra transferencia de 141,3 millones en 2021 para medidas extraordinarias orientadas a la solvencia empresarial.

Estas ejecuciones presupuestarias "fueron ejemplares" por parte del Gobierno de Aragón, ha considerado Pérez Anadón, quien ha insistido: "Cumplimos estrictamente lo establecido en la normativa estatal".

Carmen Susín ha preguntado al consejero cuál es el motivo por el que la Comunidad Autónoma no justificó la totalidad de los gastos de los fondos COVID, manifestando que el PP no pone en duda que el dinero se destinó "a lo que se tenía que destinar", aunque ha opinado que o la contabilidad es "chapucera" o el Gobierno de Aragón "no tenía intención de determinar, con luz y taquígrafos, a qué se destinó".

REACT UE

En otra pregunta formulada por Susín, el titular de Hacienda ha aseverado que el Gobierno de Aragón "no se niega" a presentar a los grupos parlamentarios el desglose de los gastos de los fondos React UE y que, de hecho, ya ha enviado los archivos de 2020 a 2022.

Ha indicado que la normativa permite justificar los gastos hasta el 30 de junio de 2024 y que el motivo del retraso ha sido "tener la información lo más actualizada posible".

Al respecto, Carmen Susín ha dicho que su grupo ha recibido "tres hojas Excel" después de solicitar la información "varias veces", expresado que "el problema es por qué no querían dar la información".

Ha espetado a Pérez Anadón: "Están utilizando dinero coyuntural para gastos estructurales", exponiendo que los fondos React UE se deben destinar a apoyar la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales "de cara al futuro", pero 105 millones se han destinado, ha dicho, a pagar nóminas del Salud y de la sociedad pública AST, preguntándose "si esto es estratégico".