El Consistorio montisonense limita la actividad presencial en torno al 8 de marzo

MONZÓN (HUESCA), 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Monzón limita la actividad presencial en los actos del Día Internacional de la Mujer al considerar que la situación sanitaria y la normativa actual obliga a mantener una actitud prudente, evitando los actos en los que pueda congregarse un elevado número de personas.

Por ello, en esta ocasión y siguiendo la misma línea de otras

administraciones, no acudirá a la concentración convocada por el Colectivo Feminista por la Igualdad Cinca Medio y el Colectivo de Mujeres Progresistas Clara Campoamor el 8 de marzo. A este respecto, el Ayuntamiento no es competente para autorizar o no este tipo de actos.

Por otro lado, se aclara que la tertulia literaria organizada por el Colectivo Feminista por la Igualdad Cinca Medio para el martes 9 a las 19.30 horas, tendrá carácter virtual, tal y como establece la normativa autonómica. A través de un enlace, se podrá asistir a este análisis de la obra 'El libro de mi destino', de la iraní Parinoush Saniee.

El programa municipal del Día Internacional de la Mujer se iniciará con la apertura, el lunes 8 de marzo a las 17 horas, de la exposición al aire libre '100 x 100 Mujer', un gran mural de 250 metros formado por 33 piezas que irán ensambladas de modo continuo a lo largo del río Sosa y que recogen obras de 120 artistas procedentes de una veintena de países.

Desde Nueva Zelanda a California, se han recibido archivos de creaciones de Perú, México, Colombia, Francia, Italia, Rumanía, cuyo común denominador es la mujer, bien como artista o bien como protagonista de la obra. Podrá visitarse hasta final de mes.

Se trata de un proyecto creado con la colaboración del director de Goyart International, Gorgonio Sanjuan, que incluye el cartel del 8M del Colectivo Feminista por la Igualdad Cinca Medio creado reflejando los rostros de 180 mujeres.

También se ha programado, el jueves 11 de marzo, a las 19.30 horas, en el cine Victoria, la proyección del documental 'El Proxeneta. Paso corto, mala leche', dirigido por Mabel Lozano. La entrada es gratuita pero es necesario recoger la invitación numerada en el SAC o a través del portal municipal www.monzon.es , con el fin de controlar el aforo, que será reducido.

Las acciones de este año incluyen una campaña que se difundirá el lunes 8 de marzo a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Monzón en la que seis mujeres de diferentes sectores opinan sobre cómo creen que vivimos la igualdad.

Con el fin de llegar a un público más joven, la Concejalía de Políticas de Igualdad se ha sumado al programa de educación afectivo sexual que la Concejalía de Educación lleva a las aulas de los centros de Secundaria de la mano de expertos del instituto Amaltea. Así, los estudiantes de Bachillerato del IES Mor de Fuentes y

del Colegio Salesiano Domingo Savio están asistiendo estas semanas a charlas que giran en torno a las parejas adolescentes saludables.

Dichas charlas, al igual que el resto del programa del 8M, se enmarcan dentro de las acciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del Ministerio de Igualdad dirigidas a eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y defender sus derechos y libertades fundamentales.