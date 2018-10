Consumo inspecciona más de 1.400 establecimientos durante la campaña de rebajas de verano

Publicado 08/07/2018 15:00:00 CET

ZARAGOZA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Inspección de Consumo del Gobierno de Aragón ha visitado un total de 1.433 establecimientos comerciales durante la campaña iniciada el 27 de junio con motivo de las rebajas de verano. Alrededor del 95 por ciento de los establecimientos visitados informa del doble precio de los productos y el 65 por ciento anuncia la duración de las rebajas.

El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón ha asegurado de que prácticamente todos los establecimientos --un 99,72 por ciento-- cumplen con la obligación de no reducir las condiciones habituales de venta. El 91,56 por ciento de los comercios cumple con la obligación de exhibir el precio de los productos expuestos para la venta, una cifra similar a la de otras fechas.

El cartel que anuncia el periodo de rebajas no es solo un requisito de cara a una competencia leal, sino que además incorpora información para que el consumidor planifique sus compras. La información del doble precio es una de las obligaciones del periodo de rebajas y los comercios se suelen decantar por este, en lugar de optar por el formato de porcentaje o de cifras, en línea con lo que recomienda la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios.

Respecto a las condiciones de venta, éstas no deben sufrir merma alguna respecto a otras fechas porque, de no ser así, la rebaja en el precio no se consideraría real. El resto de derechos se mantienen inalterables durante las rebajas.

En este año se ha comprobado que el porcentaje de los establecimientos que se suman a las rebajas era de un 33 por ciento en el primer día de inspección, pasando al 54 por ciento en el segundo día, el 65 por ciento en el 29 de junio y el 83 por ciento en la primera semana de julio.

A pesar de que desde 2015 los comercios pueden elegir libremente el periodo de rebajas, la demanda se concentra en los últimos días de junio y principios de julio, ya sea por tradición o por la meteorología.

INCIDENCIAS

En caso de que surgiera cualquier incidencia, la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios recuerda que, en primer lugar, se debe contactar con el Servicio de Atención al Cliente de la empresa en cuestión, que está obligado a dar respuesta en el plazo de un mes. En caso de no ser así o de que no sea de su agrado, el consumidor puede elevarla ante los servicios provinciales de Ciudadanía y Derechos Sociales.

Los consumidores pueden formular sus consultas en las oficinas municipales y comarcales de información al consumidor, asociaciones de consumidores y dependencias de la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón. Además, tienen a su disposición la dirección de correo electrónico consumo.doc@aragon.es y el teléfono 900 12 13 14.