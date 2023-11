Las Cortes de Aragón exigen la inmediata derogación de la Ley del 'Sólo sí es sí'

ZARAGOZA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PP y VOX de las Cortes de Aragón han aprobado este jueves, en la sesión plenaria, una proposición no de ley conjunta para derogar la ley del 'Solo sí es sí' y reemplazarla por otra que aumente las penas a todos los violadores, incluyendo la prisión permanente.

En una nota de prensa, VOX ha indicado que el día 7 de octubre se cumplió un año desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como Ley del 'Solo sí es sí'.

El portavoz de VOX, Santiago Morón, ha propuesto que las Cortes de Aragón muestren su apoyo a la judicatura española, "la cual ha sufrido un intento de deterioro de su imagen y prestigio por culpa del injusto ataque del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos".

"Queremos mostrar todo el apoyo a las principales víctimas de la Ley del 'Solo sí es sí', aquellas mujeres víctimas de agresores sexuales reincidentes beneficiados por dicha ley", ha dicho Morón, quien ha exigido al Gobierno de España que garantice "toda la asistencia y apoyo posible a las mujeres víctimas de violencia, trabajando también en la prevención, identificando las causas y los perfiles repetidos de los agresores".

Morón ha defendido que "sólo desde la prevención, dejando trabajar a los profesionales y aplicando la ciencia policial, huyendo de sectarismos ideológicos, se puede combatir el delito de una forma eficaz".

DESPROTECCIÓN

"Las españolas nunca se han sentido tan desprotegidas caminando solas por la calle, como desde que gobierna Pedro Sánchez", ha subrayado el portavoz de VOX. Los delitos contra la libertad sexual se incrementaron en el primer trimestre de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior en un 16,87%, según el balance trimestral de criminalidad del ministerio de interior, han indicado desde VOX.

"Y ante esta situación, que se viene agravando en los últimos años. ¿Cómo ha respondido el Gobierno socialista y podemita de Pedro Sánchez y Yolanda Diaz?, se ha preguntado Morón. "¿Quizás, estudiando a qué responde ese aumento de las agresiones sexuales? No ¿Quizás identificando los perfiles repetidos de los agresores? No ¿Quizás analizando la concurrencia de factores culturales, sociales o incluso religiosos? No, señorías", se ha respondido.

"El Gobierno de Sánchez, que decía ser el de las mujeres, ha respondido reduciendo 1.205 penas y poniendo en la calle a 121 violadores y pederastas, que en muchos casos no deberían haber salido de prisión en la vida. Este es el resultado de la nefasta Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida comúnmente como Ley del 'Solo sí es sí, quizás la peor ley para las mujeres de toda la democracia, que ha aumentado la inseguridad y el miedo de aquellas que sufrieron agresiones sexuales", ha concluido Santiago Morón.