Las Cortes de Aragón solicitan al Gobierno regional que aumente el número de VPO en las comarcas pirenaicas

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón han solicitado este martes al Gobierno autonómico que aumente el número proyectado de viviendas públicas de alquiler social y VPO en las comarcas pirenaicas, las de Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza y que abra una línea de subvenciones a los Ayuntamientos para la compra y rehabilitación de vivienda vacía, al aprobar en parte una PNL de Aragón Teruel Existe.

La Comisión de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, donde se ha tramitado la iniciativa, ha rechazado los puntos que pedían destinar "una parte del Plan Pirineos a la promoción de vivienda pública en alquiler y compraventa" y "declarar zonas de mercado residencial tensionado" estas comarcas.

El portavoz de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha alertado de que "hay un problema evidente de vivienda en el valle pirenaico". "Uno de los objetivos prioritarios de la iniciativa es poder destinar fondos del Plan Pirineos para ejecutar más viviendas y ponerlas en el mercado", ha añadido.

Guitarte ha recordado que, el pasado 13 de octubre, se concentraron unas 300 personas en Benasque "por una vivienda digna" y ha asegurado que las comarcas pirenaicas cumplen la normativa nacional para declararlas zonas tensionadas, "lo cual evidencia un problema real" porque "ni los trabajadores pueden acceder a una vivienda en condiciones razonables", apuntando que algunos propietarios alquilan el piso de septiembre a mayo para después arrendarlo a turistas.

"Es importante acelerar la construcción de vivienda", ha continuado Guitarte, quien ha reclamado que las comarcas pirenaicas puedan controlar los precios de los alquileres y que se construyan más VPO para modificar el mercado de la vivienda.

La diputada del PSOE Beatriz Sánchez ha presentado una enmienda 'in voce' a la iniciativa en aras de "respetar la autonomía municipal" y que "sean los propios municipios quienes soliciten la ayuda". De igual forma, en relación con el primer punto de la proposición no de ley, ha afirmado que "el Plan Pirineos no puede convertirse en un cajón de sastre".

En representación de VOX, Carmen Rouco ha presentado una enmienda 'in voce' y ha solicitado la votación por separado de los puntos de la iniciativa, al tiempo que ha manifestado que "destinar una parte de este plan a la promoción de vivienda pública podría ser una solución", ya que "cualquier plan de crecimiento debe incluirla".

UN PLAN ESPECÍFICO

Por parte del PP, Susana Cobos ha defendido que "el Plan Pirineos está para desestacionalizar el turismo y el Plan de Vivienda para acometer reformas en esta materia". "Este Gobierno ha hecho dos planes distintos, con presupuestos y actuaciones concretas, y tan necesario es uno como otro", ha sentenciado.

Desde CHA, Joaquín Palacín ha reconocido que "existe un problema muy importante de falta de vivienda en algunos lugares del Pirineo aragonés, con precios de alquiler muy altos y disponibilidad solo de octubre a mayo". "Hay que hacer un esfuerzo para que estas comarcas asienten población", ha apuntado.

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha adelantado su voto en contra del texto de impulso porque "el Plan Pirineos trata de desestacionalizar el turismo" y "no hay que coger el dinero de un sitio para ponerlo en otro de esta manera".