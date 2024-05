Las Cortes condenan "cualquier tipo de violencia contra quien piensa diferente" y el insulto de Urbán a Nolasco

ZARAGOZA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Aragón ha condenado este jueves "cualquier tipo de violencia, incluyendo la violencia verbal", señalando que "no se puede ejercer violencia contra quien piensa diferente".

También ha rechazado el insulto proferido el pasado 7 de mayo por el eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán contra el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco. La Cámara ha aprobado una proposición no de ley del PSOE por unanimidad y otra de PP y VOX con el único voto en contra de CHA e IU.

Con la iniciativa del PSOE, el Parlamento aragonés ha mostrado su "condena y rechazo unánime a cualquier tipo de violencia, incluyendo la violencia verbal" y ha instado "al conjunto de representantes públicos a defender sus ideas siempre desde el respeto, la tolerancia y sin menoscabar la dignidad del adversario, ya que se pueden rechazar las ideas, pero no se puede ejercer violencia contra quien piensa diferente".

La iniciativa de PP y VOX expresa su "rechazo más profundo a los insultos vertidos el pasado 7 de mayo por el eurodiputado Miguel Urbán contra el vicepresidente del Gobierno de Aragón" y exige "que se disculpe y retire el insulto proferido", con el añadido de los mismos puntos de la iniciativa anterior. "Todos tenemos la obligación de denunciar y condenan este tipo de conductas", indica la iniciativa.

EPISODIOS INJUSTIFICABLES

El portavoz adjunto del PSOE, Darío Villagrasa, ha preguntado "qué ha ocurrido cuando la búsqueda de mejores maneras de comunicar, la habilidad de implementar nuevas políticas públicas protagonizaban el discurso y la conversación pública" y ha rechazado "que al Gobierno de Aragón se le descalifique de una manera impropia", también "que se tilde a determinados ministros de matones o felones", recomendando "hacia qué dirección deben ir las relaciones en política" para que "queden atrás determinados episodios injustificables".

Villagrasa ha considerado que "la discrepancia política debe quedarse siempre en el plano argumentativo" y ha propuesto "reflexionar cuál es la imagen de la política que queremos trasladar", apostando por "la confrontación con argumentos". "No a la violencia en política, no a las descalificaciones, no a la violencia verbal", ha proclamado Villagrasa.

En representación del PP, Carmen Herrarte ha confiado en "la rectitud de intención" de Villagrasa y ha exigido que a Nolasco se le pidan disculpas y se retire "el gravísimo insulto que se vertió contra él", reclamando a los socialistas que apoyen su iniciativa, que recoge este punto.

Ha opinado que "estas semanas se va a teñir todo de celeste y blanco, y vamos a oir hablar mucho de Israel y Argentina para no oir hablar de Koldo, del tráfico de influencias", en alusión a la campaña de las elecciones generales. Ha recalcado que "España es una democracia con D de Dinamarca y no una Begocracia con B de Begoña", criticando a quienes "montan un problema diplomático con Argentina, pero no con Marruecos, que declaró que Ceuta y Melilla eran ciudades marroquíes".

Desde VOX, Santiago Morón ha dejado claro que la iniciativa de PP y VOX pretende rechazar "un insulto deleznable, descalificaciones que obedecen o bien a la frustración por no saber exponer un argumento o a la intención de hacer un daño personal", mientras que la PNL del PSOE "pretende igualar las descalificaciones" incluyendo las que recogen "una crítica política razonada".

Morón ha lamentado que "un ministro llame drogadicto a un presidente de una nación hermana", añadiendo que los socialistas "nunca condenarán las agresiones físicas o verbales contra VOX" porque "su estrategia es deshumanizarnos" para "crear un monstruo que justifique una movilización de su electorado". Ha exigido "una condena expresa" del insulto de Urbán a Nolasco.

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha mostrado "el rechazo de CHA a los insultos que vertió Urbán a nuestro vicepresidente, el vicepresidente de Aragón, de mi país", también "la dictadura marroquí, el genocidio israelí y los insultos de Milei", tras lo que ha indicado que "las dos iniciativas no son iguales", de ahí su voto a favor de la PNL del PSOE, no de la de PP y VOX.

El diputado de Aragón Teruel Existe Joaquín Moreno ha dicho que los grupos proponentes "se quejan, prácticamente, cuando el insulto es hacia ustedes mismos" y ha abogado por "bajar el tono en política" porque "es asfixiante el nivel al que estamos llegando" y "la política se ha convertido en espectáculo", lamentando que "los dos bloques ideológicos están cómodos en el enfrentamiento y solo consiguen que la gente respete cada día menos estas instituciones", manifestando que "se ven espectáculos a diario que avergüenzan".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha asegurado que "IU practica la política libre de insultos", puntualizando que las dos iniciativas a debate son diferentes, señalando que el PP y VOX "no se quieren aplicar el cuento en carne propia" y que "zaherir no es política".

Para el diputado del PAR Alberto Izquierdo, que ha votado a favor de las dos iniciativas, "dan la misma pena Milei y Urbán", lamentando que "si son de los nuestros aplaudimos y si son de los otros aplauden los otros", tildando el asunto de "poco edificante".