David Conde gana el Premio de Poesía Santa Isabel de Portugal de la DPZ Zaragoza

El poeta David Conde, ganador del Premio Santa Isabel de Portugal de Poesía. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha concedido el XXXVI Premio de Poesía Santa Isabel de Portugal a David Conde Vitalla por su poemario 'Museo provisional de apariciones y desvelos'.

El galardón está dotado con 5.000 euros y la publicación de la obra en la colección 'Veruela Poesía', que se presentará con la mayor brevedad posible.

Un total de 52 obras se presentaron a la edición de este año. El jurado ha destacado la elección del poemario en "el valor unitario en cuanto a la concepción y la temática del conjunto en la que cada poema nace de una obra artística concreta y que funciona como écfrasis contemporánea".

En realidad, más que un catálogo de cuadros, es un recorrido espiritual cuya visión artística proyecta la interioridad de su autor.

El jurado estuvo formado por Ángel Gracia García --ganador del Premio de Poesia Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal, en los años 2003 y 2019--, Jesús Jiménez Domínguez --poeta y crítico literario-- y Antonio Pérez Lasheras, (editor de obras de poesía, critico y escritor--.

Entre otros, esta convocatoria ha sido ganada anteriormente por Octavio Gómez Milián, Miguel Serrano Larraz, Ángel Gracia García, Sebas Puente Letamendi, Juan Antonio Tello, Miguel Ángel Ortiz Albero, Adolfo Burriel o Dolan Mor.

'MUSEO PROVISIONAL DE APARICIONES Y DESVELOS'

El poemario ganador 'Museo provisional de apariciones y desvelos' se concibe como "el lugar dispuesto para cobijar una poética de lo transitorio, un espacio hecho palabra que sabe de su temporalidad. El sujeto poético se descubre ante sí mismo en una serie de obras artísticas que en un momento dado captaron su atención".

La obra es "el resultado del hallazgo en la contemplación y la necesidad de otorgar un lenguaje que se aproxime a ese encuentro entre la mirada y lo observado".

El recorrido que se evoca en el poemario busca un silencio desde el que expresar lo imperceptible, lo fugaz, lo cotidiano y su escritura queda fijada en la memoria de quien resiste y "el ruido de las despedidas".

DAVID CONDE

David Conde (Zaragoza, 1997) ha finalizado el Grado de Filología Hispánica y el Máster de Profesorado en la Universidad de Zaragoza. Ha publicado poemas en revistas literarias como Ágora, Invernadero, Imán, Turia o Zéjel.

Ha sido incluido en los libros colectivos 'Con clave de Fa aún Mayor' (2015), 'Amantes, 88 poetas aragoneses' (2017), 'Aki no koe, Voz del otoño' (2022), VI Concurso Epitafios: Resiliencia (2023) y 'Horizontes' (2024).

Asimismo, ha sido finalista en el certamen de microrrelatos Algeciras Fantastika (2021); finalista en la categoría cuento en el III concurso artístico multidisciplinar sobre la muerte Punto final (2023).

Ha publicado los poemarios 'Sube a nacer conmigo' (Los libros del gato negro, 2019), 'El lenguaje de los ojos' (Los libros del gato negro, 2022) y 'Esta hiriente luz' (2025) en Prensas Universitarias de Zaragoza .