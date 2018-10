Cs formula varias propuestas frente al "cuento de hadas" planteado por Lambán

Actualizado 26/09/2018 16:24:38 CET

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón, Susana Gaspar, ha planteado varias medidas al presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, a quien ha criticado que "lleve dos días celebrando algo, aunque no sabemos qué", "dos días de contar un cuento de hadas sobre nuestra Comunidad con el que no se identifican los aragoneses".

Así se lo ha manifestado en la segunda jornada del Debate del estado de la región, que se celebra en las Cortes autonómicas, donde Gaspar ha propuesto poner en marcha la 'Marca Aragón' para atraer nuevas empresas y "evitar la marcha de las que ya están aquí", en vez de realizar "anuncios" y "hacer suyo méritos de las empresas".

La portavoz de Cs ha afeado a Lambán que el Gobierno "no haya sido capaz de poner en marcha medidas concretas en favor de los autónomos" y "no se haya preocupado de consolidar los cimientos del crecimiento para cuando vengan mal dadas", además de que "se han olvidado de las carreteras, que son esenciales para convertir a Aragón en referencia de la logística".

Gaspar ha reclamado, igualmente, "no olvidar el papel esencial de las mujeres, también como puntal de la reactivación económica", apoyando a las emprendedoras con ayudas, formación, facilidades y financiación.

En otro orden de cosas, la diputada de Cs ha propuesto crear gestores personales de los servicios sociales que permitan simplificar trámites e incidir en la prevención, "poniendo a las personas en el centro de las políticas públicas".

Además, ha anunciado que su grupo aboga por crear una dirección general de Innovación Social dentro del Departamento de Servicios Sociales "para detectar oportunidades, recibir propuestas y medir el impacto social de cada proyecto" y ha pedido crear una figura de protección de la infancia.

SITUACIÓN ACTUAL

Gaspar ha formulado estas propuestas después de advertir del aumento de las listas de espera en dependencia, de los problemas de accesibilidad para las personas discapacitadas y de que haya personas en riesgo de exclusión "que no tienen herramientas para salir de ella".

Asimismo, ha criticado la falta de un "modelo de excelencia" en educación, ha lamentado que no se haya querido favorecer un pacto en las Cortes en esta materia, para apuntar que el curso ha comenzado con 28 barracones y proponer a Lambán poner en marcha un nuevo modelo para las escuelas rurales, una forma también de actuar contra la despoblación, ha esgrimido.

En relación con esta última, ha reclamado infraestructuras y conectividad, en vez de "haber pasado a ser en tres años la tercera Comunidad con la peor red de carreteras y de que el coste estimado para arreglarlas ascienda a 650 millones de euros".

Por otra parte, Gaspar ha exigido a Lambán que cumplan sus compromisos en reducción de los tiempos de espera en sanidad y la construcción de los hospitales de Alcañiz y Teruel. También ha manifestado que el Gobierno "no ha sabido encontrar el camino adecuado para dar soluciones a las cuencas mineras y a Andorra", al tiempo que se ha interesado por la auditoría sobre el funcionamiento de los fondos MINER.

La portavoz de Cs se ha referido a otras cuestiones, como la aportación de su partido para reformar el Impuesto de Sucesiones en Aragón, que entrará en vigor el próximo 1 de noviembre, tras el "impuestazo" como "peaje" que "hemos pagado los aragoneses por tener a Podemos como socio de Gobierno".

Por otra parte, ha lamentado que no haya fecha para la reunión de la comisión bilateral Aragón-Estado y ha recordado que el PSOE está al frente del Gobierno central, así como del de la Comunidad.

TOMADO NOTA

El presidente autonómico, Javier Lambán, le ha indicado a la portavoz de Cs que tomaba "buena nota" y haría llegar a los diferentes consejeros del Gobierno de Aragón "las cosas que nos quedan por cumplir para que lleguemos a las elecciones con todas ellas realizadas".

Además, le ha recordado su anuncio de un plan de choque para reducir las listas en la atención a la dependencia, si bien le ha precisado que en esta legislatura se atiende a 11.000 personas más que al comienzo. También ha mencionado el incremento de las plazas para personas con discapacidad y el aumento presupuestario en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Lambán ha remarcado que "el Hospital de Alcañiz estará en tiempo y forma y el de Teruel estará adjudicado antes de las elecciones", mientras que en Educación ha asegurado que gracias al avance que se está realizando en las infraestructuras "el próximo curso no existirán las aulas prefabricadas".

En otro orden de cosas, ha defendido su política impositiva y ha dicho que no ha frenado la economía, sino que "Aragón lidera el crecimiento en España", mientras que en la política sobre el carbón, le ha señalado a Gaspar: "No sabemos qué piensan ustedes, solo vemos que se están descarbonizando, pero no sabemos qué quieren hacer con Andorra, la central térmica y las cuencas mineras".

También le ha preguntado a la diputada qué medidas tiene en materia de despoblación y ha anunciado que no acudirá a la manifestación el próximo 7 de octubre en Valencia en defensa del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, si bien viajará a Bruselas junto con la Comunidad Valenciana y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Según ha explicado, el objetivo es lograr que se incluya esta infraestructura en el Plan Conecta de Europa, algo que ha confiado en que ocurra y "no tengo duda de que el impacto de la manifestación obligará a la UE a tomar una decisión favorable para la Comunidad", ha apostillado Lambán.