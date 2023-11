El delegado del Gobierno asegura que un 15% de los migrantes han abandonado Aragón y no prevé la llegada de más

ZARAGOZA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha asegurado que entre un 15 y 20 por ciento de los migrantes procedentes de las Islas Canarias han abandonado la Comunidad Autónoma y, además, no prevé nuevas llegadas debido a que "se está solucionado" por los grandes centros de acogida que se han instalado en otras comunidades autónomas.

Así lo ha declarado Beltrán preguntado por los medios de comunicación sobre si siguen llegando migrantes este martes, 28 de noviembre, indicando que en Aragón no ha habido variación en las cifras.

Beltrán ha señalado que, de los 450 migrantes llegados a Aragón procedentes de las Islas Canarias --190 plazas en Sabiñánigo, 50 Quicena, --ambas en la provincia de Huesca; 85 a Zaragoza, 50 a Tarazona (Zaragoza) y 30 en los municipios turolenses de Cella y Albarracín--, han abandonado entre un 15 y un 20 por ciento la Comunidad Autónoma para reunirse "con sus familias o amigos en otros lugares de España e incluso de Europa".

Sobre el trato que reciben los migrantes menores, ha concretado que cuando llegan a Canarias se les práctica un triaje médico y una evaluación por parte de los servicios sociales.

"Todas las personas que han llegado a Aragón son personas grandes y diferenciar si pueden tener 17 ó 19 años sólo es posible a través de pruebas que se practican en el Instituto de Medicina Legal de Aragón", ha manifestado.

En este sentido, ha confirmado que "han salido algunos menores" tras realizar las pruebas pertinentes para saber si son o no personas que no superan la mayoría de edad en este centro sanitario. "Los Servicios Sociales son los que se están haciendo cargo de ellos", ha puntualizado.

El delegado del Gobierno de España en Aragón ha afirmado que este proceso se ha desarrollado "exactamente igual y con la misma normalidad" que cuando se trajo a España un grupo importante de afganos y con la acogida de los refugiados de Ucrania.

"Es que no supone ningún problema, no tensiona el sistema médico aragonés, no tensiona ningún recurso habitacional y ha ido todo con absoluta normalidad", ha asegurado.