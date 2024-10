El desbordamiento del río Piedra vuelve a dejar incomunicada Cimballa por cuarta vez en dos meses

CIMBALLA (ZARAGOZA), 30 (EUROPA PRESS)

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) se ha vuelto a cebar con la localidad zaragozana de Cimballa, que está incomunicada de nuevo --la cuarta vez en dos meses, ha asegurado el alcalde, Cecilio Eloy Roy-- después de que el río Piedra se haya desbordado y haya dejado inutilizables las carreteras que conectan el municipio con los pueblos vecinos de Aldehuela de Liestos y Abanto.

Aunque los vecinos de Cimballa comenzaban a estar acostumbrados y cansados de estas crecidas, esta ha superado todas las expectativas, ya que este miércoles ha bajado por el río Piedra "cuatro veces más" de agua que en las anteriores, a inicios de septiembre, ha subrayado el alcalde, quien ha definido la riada como "descomunal".

RESCATE DE DOS PERSONAS

La fuerza del agua ha arrastrado todo cuanto encontraba a su paso, y ha dejado anegada una casa prefabricada de madera en la que se alojaban un trabajador de una piscifactoría, que ha sido evacuado, junto a otro hombre, que se encontraba aislado en otra zona cercana.

Es a las 11.30 horas cuando se activa al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Tarazona y al Servicio Aéreo de Guardia Civil con base en Logroño. El vuelo de rescate resulta complicado por las condiciones meteorológicas, la densa nubosidad, la lluvia y las rachas de viento.

En primer lugar, han rescatado al hombre que se encontraba en el tejado de la casa de madera, por el riesgo de que la edificación sufriese daños por la corriente.

La evacuación se efectúa mediante un ciclo de grúa, que traslada a esta persona, que llevaba en el interior de su chaqueta un perro que también ha sido salvado, a la carretera de acceso a Cimballa.

En segundo lugar se ha llevado a cabo el rescate de otra persona y con el mismo procedimiento, que se hallaba en un sendero que había quedado aislado por la crecida del agua. La operación ha finalizado a las 14.30 horas.

De esta piscifactoría, ha continuado, "no ha quedado nada", y las truchas que se criaban en ella también han sido arrastradas por la avenida. También han sufrido afecciones varias viviendas, a pesar de que buena parte del pueblo está en alto, e incluso la iglesia, que se ha llenado de barro.

PREOCUPACIÓN POR LOS PUENTES

Además, es posible que la crecida se haya llevado consigo al menos dos puentes, tanto de tránsito peatonal como de tráfico rodado, ya que el nivel del agua está por encima, por lo que será necesario esperar a que baje para comprobar si han resistido. La única manera de entrar o salir de Cimballa es, en este momento, una pista forestal que comunica el municipio con Abanto.

Mientras tanto, cunde la preocupación entre los vecinos de Cimballa, que esperan a que baje el nivel del agua para empezar a valorar daños y a trabajar, y han estado buena parte del día sin luz ni cobertura móvil.

El pico de la crecida se ha producido en torno a las 10.00 horas y, en este momento, baja por el río Piedra "una tercera parte o menos lo que ha bajado", pero continúa todo inundado.

Por último, el alcalde ha insistido en que las riadas provienen de aguas arriba, de la provincia de Guadalajara --"aquí no cae", ha lamentado--, por lo que ha urgido a construir "algún dique, alguna presa", porque si no "no hay solución".