La Diputación de Teruel amplía las actuaciones para la prevención el suicidio entre adolescentes y jóvenes

TERUEL 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) continúa trabajando en la prevención de la conducta suicida entre adolescentes y jóvenes con dos nuevos talleres impulsados desde el área de Bienestar Social, aprovechando las fechas navideñas como momento para fomentar la conexión en las familias y para detectar posibles señales de alarma.

Junto con la entidad PSICARA, especialistas en atención psicológica que trabajan en la provincia de Teruel, han organizado sesiones en todas las comarcas denominadas 'Reconecta con tu hijo/a esta Navidad', dirigidas principalmente a familias de jóvenes de 10 a 18 años y a todas las AMPAS y AMYPAS de Educación Secundaria, para trabajar el vínculo y las interacciones positivas y fomentar la conectividad como elemento protector.

Esta actuación se verá complementada por "Hablemos. ¿Cómo prevenir la conducta suicida?", un taller dirigido a familias y abierto a toda la población en general, en el que se abordarán de manera más específica herramientas de prevención de la conducta suicida y que tendrá su extensión en medios de comunicación y redes sociales, donde los psicólogos de PSICARA aportarán las claves para la prevención con la intención de dar la mayor difusión posible a estas recomendaciones.

De esta forma, se amplía el público receptor de información y formación para la prevención del suicidio que impulsa la Diputación. "Nos ha parecido importante tocar otro pilar fundamental para los adolescentes que es el ámbito familiar, y que muchas veces los padres y madres no tenemos las herramientas necesarias para detectar o entender que algunos comportamientos de nuestros hijos e hijas no son los normales, que su tristeza no es la habitual o no es algo normal de su edad, estas pequeñas señales que a veces no somos capaces de interpreta", ha dicho la diputada delegada de Bienestar Social, Beatriz Redón.

"Hemos querido centrar la campaña en la época de la Navidad porque nos parece que, teniendo en cuenta las particularidades de nuestra provincia, es una época de reencuentro de los adolescentes con su ámbito más cercano, como en el caso de muchos estudiantes que vuelven y es momento de mucha relación familiar que permite evaluar comportamientos no adecuados. Queremos darles las herramientas a los padres y las madres", ha añadido.

La diputada ha valorado como "insoportables" las cifras que se conocen de suicidios y ha abogado por la implicación de todas las instituciones, cada cual desde sus propias competencias, para luchar contra esta situación.

Por su parte, Javier Ibáñez, psicólogo y gerente de PSICARA, ha indicado que en el país se producen 11 suicidios al día y una de esas personas es de edad joven. Ha incidido en que la prevención de la conducta suicida es responsabilidad de todos y por ello es vital llevar a cabo acciones de prevención.

En cuanto al grupo de adolescentes y jóvenes, ha apuntado que "al final lo que pasa en la adolescencia es que es un periodo vital en el que venimos de la infancia en la que para nuestros hijos somos protagonistas de su historia y en la adolescencia pasamos a ser un personaje más secundario más secundario, y como padres y madres también genera cierto malestar y aparecen ciertos conflictos.

El número de interacciones conflictivas aumenta, y al final parece que los jóvenes asocian que la interacción con el padre y la madre es un tostón, y una manera de reconectar es tratar de aumentar las interacciones positivas. La idea es que en las sesiones daremos actividades, también para hacer en casa, para que ese balance entre interacciones positivas y negativas se pueda ver compensado".

CONTENIDOS E INSCRIPCIONES

La sesión 'Reconecta con tu hijo/a esta Navidad' va a abordar temas como los entresijos de la edad de la adolescencia, la importancia que tiene el vínculo, la detección de señales que pueden servir de alerta y cómo actuar, así como maneras de fomentar interacciones positivas y comunicación con los hijos.

Las personas asistentes a las sesiones recibirán un dossier y materiales de la sesión, con el fin de poder trabajar y ampliar lo aprendido en ella ya desde casa y apropiada para las próximas fiestas Navideñas. Comenzarán el próximo lunes 16 con visitas al instituto Pablo Serrano de Andorra y a La Salle en Teruel, pero continuarán hasta finalizar el año en un calendario que se irá dando a conocer progresivamente.

Por su parte, la sesión abierta a todo el público en general 'Hablemos. ¿Cómo prevenir la conducta suicida?' abordará mitos sobre la conducta suicida, la influencia que tiene internet y las redes sociales en este fenómeno, cómo prevenir las autolesiones y cómo actuar en el caso de detectar señales de alarma.

Desde PSICARA han expuesto que los cambios de comportamiento, el cierre de asuntos pendientes, los regalos de objetos queridos o el cierre de cuentas en redes sociales, entre otros muchos, son indicios que no hay que descuidar. Para inscribirse a las sesiones han ofrecido una dirección de correo electrónico centropsicara@gmail.com o bien a través del teléfono 624 75 30 77.

Toda la información y la programación de los lugares y horarios de las sesiones se publicará en la web www.psicara.com .