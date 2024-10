La Diputación de Teruel brinda a la Comunidad Valenciana la ayuda de los bomberos

TERUEL 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Joaquín Yuste, ha brindado a la Comunidad Valenciana el apoyo de los bomberos, que de forma voluntaria, se han ofrecido para ayudar en las tareas que se precisen tras los estragos ocasionados por la DANA --Depresión Aislada en Niveles de Altos--.

"Aquí --ha dicho Yuste-- hay que dar gracias a Dios que no ha habido víctimas, que son daños materiales, que cuando baje el nivel, será una cuestión de que trabajen las máquinas, con lo cual los bomberos podrían trabajar en la Comunidad Valenciana si así se les requiere".

Tras guardar un minuto de silencio frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, Yuste ha trasladado la solidaridad de la DPT con la Comunidad Valenciana, de la que ha destacado la cercanía y "los lazos que nos unen con Valencia, con Castellón, con Alicante", ya que hay muchos ciudadanos que tienen una segunda residencia en la provincia de Teruel. "Desde aquí, queremos mostrar nuestra solidaridad y nuestras condolencias por todos los fallecidos".

ZONAS AFECTADAS

En declaraciones a los medios de comunicación ha explicado que los daños "más potentes" de los que reciben notificación se localizan en la Comarca del Matarraña. Tras hablar con alcaldes de algunas localidades, como con la alcaldesa de Mazaleón, le ha contado que están "anegados los depósitos de agua, el agua está turbia y no pueden la pueden consumir". Además, hay dificultad para acceder porque hay desprendimientos en la carretera y en los caminos.

En Beceite también hay desprendimientos en la entrada en la carretera que une con Valderrobres y está cortada por lo que desde la Diputación de Teruel se va a intentar retirar esos desprendimientos de la calzada y dar acceso a Beceite "lo antes posible".

Esas dos son las zonas más conflictivas, ha sintetizado Yuste, quien ha indicado que "sigue lloviendo bastante y la previsión es que continúe a lo largo del día".

Personal y maquinaria de la DPT también se ha desplazado a Montalbán, donde permanece la excavadores giratoria y cuatro camiones. En la Hoz de la Vieja se ha desplazado este jueves otra excavadora giratoria y un camión para abrir camino en la parte de la izquierda que está incomunicada al haberse llevado la riada las pasarelas y no poder acceder a la otra parte de la localidad. "En caso de una emergencia no podría llegar una ambulancia y no podrían sacar a nadie de allí". En Libros también han estado los bomberos toda la noche achicando agua para que no entrara en la iglesia y en las viviendas.

Yuste ha comentado que a lo largo de la mañana se desplaza a Olva porque mañana se trasladará una excavadora giratoria para intentar conectar el barrio de Los Ramones porque la riada se la ha llevado los estribos de la pasarela. Se intentará restituir, aunque de forma provisional, el paso, ha concluido.