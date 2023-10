La Diputación de Teruel gastará 42.000 euros en consolidar la iglesia de Nuestra Señora del Castillo de Camarillas

TERUEL, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) destinará 42.000 euros a la consolidación de la iglesia de Nuestra Señora del Castillo de Camarillas, gracias a un convenio entre la institución provincial, Obispado de la Diócesis de Teruel y Albarracín e Ibercaja, que este año permitirá actuar en 25 templos.

El vicepresidente segundo de la DPT, Rafael Samper, ha visitado la localidad, en la que ha destacado el incremento de la partida de la DPT para conservación el patrimonio, que ha pasado de los 95.000 euros en 2021 a los 150.000 este 2023.

Samper ha subrayado que este incremento es fruto de las negociaciones del Partido Aragonés con el PSOE en la elaboración del presupuesto de 2023, y que su formación solicitará que este incremento se mantenga para el presupuesto de 2024 de la Institución Provincial.

En este sentido, ha indicado que este convenio está "muy asentado", desde que comienza a firmarse en los años noventa, y se ha mostrado como una herramienta fundamental para conservar los templos de la provincia.

"Estos edificios no solo tienen el valor religioso y cultural, sino que tienen un gran valor sentimental para los vecinos de los municipios, que prácticamente no tendrían otra manera de asegurar fondos para conservación si no fuera por esta aportación", ha asegurado.

El presidente de la DPT, Joaquín Juste, el Obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué, y el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, han presentado este convenio.

APORTACIONES DE LAS INSTITUCIONES

La institución provincial ha aumentado en un 37 por ciento su aportación y supone un 47,62 por ciento del total y la cuantía del Obispado es del 23,81 por ciento.

Las comunidades parroquiales y las entidades locales se hacen cargo de otros 75.000 euros (23,81 por ciento) y Fundación Ibercaja aporta 15.000 euros (3,7 por ciento) del total que deben ser solicitados y negociados con los representantes de las iglesias y entidades locales con el jefe de la oficina más próxima a cada localidad o comarca.

En conjunto, el convenio pasa de los 250.000 euros del año 2021 a los 315.000 euros, lo que supone un aumento de un 26 por ciento para gastar en el patrimonio eclesiástico de la Diócesis de Teruel y de Albarracín en 2023.

EJEMPLO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Samper se ha mostrado satisfecho de ese incremento, al tiempo que ha agradecido la implicación del Obispado, de Ibercaja y de las parroquias en un convenio que ha calificado como ejemplo de

colaboración institucional.

En ese sentido, ha avanzado que en la elaboración de los presupuestos de 2024 de la Diputación de Teruel defenderá que este incremento se mantenga o incluso se incremente, para continuar este

trabajo que sirve para dinamizar la economía local con las obras que se realizan en estos templos.