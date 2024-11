La Dirección General de Cultura une arte y música con la propuesta cultural 'Tardeo en el Museo'

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón une arte y música, de la mano de jóvenes artistas, en una nueva propuesta cultural, 'Tardeo en el Museo'.

Con esta iniciativa se desea acercar al público juvenil a estos centros, con propuestas cercanas y atractivas que les hagan sentir estos lugares como punto de encuentro donde poder interactuar con la cultura.

El director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha detallado que la propuesta pretende ofrecer la experiencia de visitar el museo y, al mismo tiempo, disfrutar de música contemporánea en sus salas, con "una mirada distinta del arte y la cultura".

"Se podrá escuchar música de ADN cien por cien aragonés en un entorno extraordinario, como es la galería acristalada del museo Pablo Serrano, y pasear entre los maestros del arte abstracto aragonés", en un centro que "guarda la memoria de la modernidad de las artes plásticas españolas".

'Tardeo en el Museo' comienza con dos propuestas musicales que incluyen la música íntima y personal del artista zaragozano Arey --nombre artístico de Raúl Pérez--, que despertará las emociones de los asistentes, y la de la cantante y pianista originaria de Brea de Aragón, Ariadna Redondo, una artista de pop-soul con toques electrónicos.

CALIDAD VOCAL

El aragonés Arey inició su carrera artística en 2020 y su calidad vocal y sus letras lo reconocieron como la Mejor Propuesta Joven del concurso Popyrock. En este concierto presentará su última creación 'El cuentacuentos', una canción publicada la semana pasada, además de recorrer otras de sus propuestas como 'Rhea', 'Allamamiento', 'Lista de tareas', 'Veladura', 'Siete', 'Amor', entre otras.

Por su parte, Ariadna Redondo fusiona voz, piano y tecnología loopstation y consigue un ambiente único, con un estilo pop-soul. Sus innumerables participaciones en festivales y galas, su paso por Got Talent y su concierto con el primer EP 'From the dark' como telonera de Zinorbita, en su gira por EEUU, le han dado el reconocimiento a una carrera que ya despunta.

Los conciertos tendrán lugar en la galería acristalada de la cuarta planta del IAACC Pablo Serrano, espacio diseñado por el arquitecto José Manuel Pérez Latorre. La primera actuación será este sábado, 30 de noviembre, con Arey y el 14 de diciembre actuará Ariadna Redondo.

Ambos conciertos comenzarán a las 18.00 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.Estas propuestas musicales se engloban dentro de la amplia programación que bajo el lema 'Aragón, tierra de cultura' incluye actividades que permiten vivir experiencias culturales a todo tipo de público.

Ya se han llevado a cabo, con gran éxito, diferentes actuaciones musicales que han tenido lugar en lugares emblemáticos de la comunidad como La Cartuja de Aula Dei, el Monasterio de Rueda, la Catedral de Roda de Isábena o la Iglesia de Santa María de Albarracín.