El director general de Salud Mental apuesta por "un modelo centrado en la asistencia ambulatoria"

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud Mental del Gobierno de Aragón, Manuel Corbera, ha apostado este miércoles por "llegar de forma equilibrada a un modelo centrado en la asistencia ambulatoria", lo que exige "ajustar los ratios de profesionales a los recomendados por la OMS".

Corbera ha comparecido ante la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón esta tarde, a petición de VOX, Aragón-Teruel Existe e IU, para informar sobre las líneas de actuación en relación al modelo comunitario y la equidad del sistema.

Ha recordado que "la base de las líneas generales es no cambiar lo que funcionaba bien", al tiempo que ha recordado que la actual Dirección General "heredó carencias muy significativas, como el escaso número de camas de hospitalización breve en adultos".

Del mismo modo, el director general ha destacado también que esta situación es muy similar en el número de camas del área infanto-juvenil en hospital de día y ha informado de que "es una demanda en la que han insistido mucho los profesionales de este sector".

Al mismo tiempo, Corbera ha expuesto: "Si reforzamos la asistencia ambulatoria es muy probable que no sean necesarias tantas camas", aunque ha admitido que "ahora estamos en niveles tan bajos que no estaremos dando una buena asistencia si no ampliamos el número de camas".

El compareciente también ha expuesto que existen unos "equipos humanos infradotados que se han venido degenerando desde hace tiempo, y que ahora hay que compensar", al tiempo que ha recordado que este problema "no se soluciona de un día para otro", aludiendo a la Orden de fidelización aprobada en marzo "cuyo objetivo era que los residentes se queden en el territorio".

Asimismo, ha manifestado que "también se está interviniendo en los determinantes sociales, ya que para ayudar a las personas también se puede contar con el resto de estructuras sociales".

PLANIFICAR Y EVALUAR

Durante su turno de palabra, el diputado de VOX Santiago Morón ha considerado que "tan importante es planificar como evaluar los resultados de las acciones llevadas a cabo" y ha subrayado "la necesidad de disponer del personal y de espacio físico adecuado, así como en avanzar en áreas como la atención infantojuvenil y en la prevención del suicidio".

Desde Aragón-Teruel Existe, Joaquín Moreno ha dejado claro que "la salud mental es un derecho, no es un lujo, y por eso no puede seguir siendo la hermana pobre del sistema sanitario aragonés, principalmente por la financiación escasa que tiene", al tiempo que ha apuntado que "una de cada cuatro personas en Aragón sufre un problema de salud mental, pero las listas de espera están en los seis meses".

Por su parte, el diputado de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, ha cuestionado "la capacidad de la red de salud mental y el modelo implantado" y ha opinado que "es imprescindible una revisión completa de la red para fortalecerla y que retire peso a las unidades hospitalarias y compense la concertación".

En representación del Partido Popular, Jesús Fuertes ha destacado que "hay que trabajar en aquello en lo que no se ha hecho nada a pesar de los compromisos pasados" y ha dicho que "en este tiempo se han analizado las carencias", así como la "integración de las dos unidades infanto-juveniles del sector dos de Zaragoza, y que pronto se harán realidad".

Desde el Partido Socialista, Iván Carpi ha mostrado su inquietud sobre que "el Plan de Salud Mental 2022-2025 está parado en todas sus propuestas y no se ha visto ni un solo avance en el año 2024", y ha preguntado "si está claro o no el modelo de Salud Mental que se busca".

En última instancia, Isabel Lasobras (CHA) ha aseverado que el sistema sanitario público "lleva décadas desatendiendo la salud mental" y ha resaltado que "la salud mental tendría que ser un asunto prioritario en las agendas parlamentarias".