Un documental sobre la Guerra Fría y otro sobre la basura en Europa ganan los premios Largometraje de Ecozine

La cinta sobre las víctimas humanas de la carrera armamentista nuclear de la Guerra Fría, titulada "Nuked/Bombardeado", y otra sobre la investigación periodística de Rafa Marrasé que revela la falta de control del transporte de basura en Europa, "Insostenible, en la senda de los residuos", han ganado los premios de la Sección Oficial en la categoría de Largometraje Documental, internacional y nacional en el palmarés de Ecozine Film Festival.

Este certamen de referencia en temática medioambiental ha entregado este viernes los "camaleones" de su XVII edición en una gala que ha tenido lugar en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza.

El jurado encargado de la concesión del premio ha premiado a "Nuked/Bombardeado", de Andrew Nisker, por mostrar la "cruda y dura realidad que sufrieron los habitantes del atolón de Bikini en las Islas Marshall durante la detonación de decenas de bombas nucleares norteamericanas en la "inhumana" carrera armamentística de la Guerra Fría y sus consecuencias, que llegan hasta la actualidad, 70 años más tarde".

Destaca de "Insostenible, en la senda de los residuos", dirigida por Christophe Sion, que "saca a la luz las prácticas del tráfico de residuos y su grave impacto" para la salud y el medioambiente a través de un "exhaustivo" trabajo de investigación, que si bien se centra en países como Italia y España, en realidad tiene un impacto global que afecta a la vida diaria sin que se sea consciente de ello. Además, es un problema "desconocido para la gran mayoría".

El director de Ecozine, Pedro Piñeiro, ha felicitado a los ganadores en la gala, conducida por la actriz Irene Alquézar y el artista multidisciplinar Sergio Muro en la que han estado presentes la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández y la Embajadora del festival, Ana Arrieta, especialista en temas jurídicos para la industria audiovisual.

OTROS PREMIOS

En la categoría de Corto Documental, el premio ha sido para la película "Un campo que ya no huele a flores" (México, 2023), del cineasta César Flores Correa, mientras que el "Camaleón" para el Cortometraje de Ficción ha recaído en "Last days of summer/Últimos días de verano" (Francia/India, 2023), del director Stenzin Tankong.

El premio al Corto de Animación se lo ha llevado la película "The Waiting/La espera" (Alemania, 2023), de Voker Schlecht. "Què li pasa al cel?" (España, 2022), de la cineasta Irene Iborra la obtenido el premio de la Sección Jóvenes, el único que otorga el Premio del Público en Ecozine Film Festival.

CORTOS

Cerca de 3.400 jóvenes de Zaragoza, Pamplona, La Eliana (Valencia) y Matarraña (Teruel), han participado este año en este programa que proyectó 6 cortometrajes de animación y ficción.

En la sección Ecozine Youth Film Festival, creada con el objetivo de promover y estimular la creatividad de los jóvenes a lo largo de la producción de obras audiovisuales en temática medioambiental, el premio en la categoría de centros escolares hasta 12 años ha sido para "No hacemos nada" (España, 2022), dirigida por Nerea Ezcay del CEIP Leandro Alejano de Cilleros.

En la categoría de mayores de 12 años, el premio se ha entregado a "Adopt Me/Adóptame" (España, 2023), dirigido por Adriana Hernández y Noelia Esqués del IES Pedro de Luna.

Por segundo año consecutivo Aragón TV ha patrocinado el Premio al Compromiso Ambiental que han elegido representantes de organizaciones ecológicas y ambientalistas de la comunidad autónoma.

En esta edición ha sido para "Donde quisimos vivir" (España, 2023), dirigida por Lucía Castillón y Ana Valle Del Río "por su humildad y el palpable y contagioso cariño que hay impreso en sus imágenes" sobre la historia de cuatro pueblos: Mediano, Clamosa, Javierre de Ara y Finestres, cuyas casas fueron abandonadas, desalojadas o incluso inundadas a consecuencia de la construcción de pantanos.

DISTRIBUCIÓN

El primer Premio a la Distribución, patrocinado por "#ConUnPack" y "Film&Co", medios colaboradores de Ecozine Film Festival, ha recaído en "Las corrientes paralelas" (Francia, 2023), ópera prima de Pablo Chavanel.

El fundador de la distribuidora independiente "#ConUnPack", JJ Montero, ha destacado que el film, que aborda el problema de la construcción de presas en el río Mekong, destaca entre otras cosas por su compromiso medioambiental, su enfoque narrativo, que entrelaza dos perspectivas interconectadas, ofreciendo una visión única de diversas realidades con una especial sensibilidad y agrega que su innovadora forma de contar la historia la convierte en una experiencia cinematográfica impactante, inolvidable y universal.

El cineasta Pablo Chavanel ha agradecido este primer premio para su ópera prima que, además, ha tenido el estreno mundial en Ecozine Film Festival. "Estoy muy contento, muy agradecido, feliz de recibir esto y es importante para conocer la historia de los protagonistas de mi película", ha resaltado.

PREMIO BERTA CÁCERES

El Premio Berta Cáceres, en honor de la activista del medio ambiente hondureña asesinada en 2016, ha sido para el "Consejo del Pueblo Maya" de Guatemala, una organización popular e indígena que tiene una importante experiencia en el desarrollo de propuestas alternativas de generación de energía para las comunidades indígenas y en la discusión de este recurso como un bien común y no una mercancía.

En nombre de esta entidad comunitaria, Lolita Chávez ha recogido el premio consistente en una estatua realizada por el artista Norberto Fuentes.

La Sección Oficial Competitiva ha contado en esta XVII edición con 34 títulos de 16 países en las categorías de Largometraje Documental (9), Cortometraje Documental (10), Cortometraje Ficción (7) y Cortometraje Animación (8), de más de 386 películas recibidas de 50 países.

La edición XVII del festival está organizada por la Asociación Cultural Ecozine, con el patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza, Tranvías de Zaragoza, FNAC España y Con un Pack Distribución. El certamen internacional tiene la finalidad de divulgar, exhibir y premiar películas de ficción, animación y documentales enfocados en el medio ambiente, además de promover actividades paralelas relacionadas con el arte y temática medioambiental.