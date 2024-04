La DPH aclara que sería "ilegal" bonificar el IBI de rústica por ser competencia de los ayuntamientos

HUESCA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial de Huesca y responsable de Hacienda, Celsa Rufas, ha aclarado que la "demagógica e irreal" propuesta del PSOE para que la institución provincial bonifique el IBI de rústica es una medida "utópica", ya que no se dan los argumentos legales para poderla llevarla a cabo porque corresponde a los ayuntamientos.

Rufas ha opinado que la propuesta responde "a una oposición que, lejos de sumar, intenta, de forma torticera e irresponsable, confundir al sector primario con una medida ilegal cuando, las soluciones reales para el sector deben adoptarse desde las administraciones que tienen competencias, y la Diputación no las tiene".

En esta línea, se ha preguntado por qué "una propuesta tan brillante no se ha puesto en marcha en ninguna de las once diputaciones provinciales donde gobierna el PSOE o, por qué, en 24 años de gobierno socialista en la Diputación de Huesca no lo hicieron". Ha añadido que ningún ayuntamiento socialista en la provincia altoaragonesa ha bonificado el cien por cien el IBI.

Por todo ello, Celsa Rufas, ha calificado la actitud del PSOE de "profundamente irresponsable", ya que los problemas del sector son fundamentalmente "consecuencia directa de las negociaciones que el ministerio de Agricultura ha llevado a cabo en Bruselas. Son precisamente esas normativas y políticas las que están ahogando al sector primario".

"La medida de bonificar el IBI de rústica como una ocurrencia irreal y malintencionada para desviar la atención", ha argumentado, agregando que al PSOE no le preocupa "el descontento del sector con el Gobierno de España, su falta de empatía con los agricultores y, sobretodo, los problemas que les puede acarrear electoralmente en el medio rural".

PSOE ALTO ARAGÓN

Por otro lado, Rufas ha manifestado su sorpresa por el hecho de que sea "la ramificación oscense del Partido Socialista de Pedro Sánchez, la que proponga bonificar el IBI de rústica, cuando, en menos de seis años, el Gobierno de España ha subido los impuestos 69 veces".

"Tampoco parece muy coherente que el mismo Partido Socialista que cuando gobernaba la DPH premiaba en el Plan de Obras a los ayuntamientos que más gravaban a sus vecinos nos pida ahora que, de manera ilegal y con descaro, irresponsabilidad y de forma demagoga, bonifiquemos el IBI de rústica", ha expresado.

Rufas ha recordado que el impuesto de bienes inmuebles es de imposición obligatoria, de titularidad municipal y la ley que lo regula es la de Haciendas Locales, que depende del Gobierno de España, por lo que "debería ser el Gobierno de España el que tendría margen de maniobra para cambiar esta norma y adaptarla con la posibilidad de fomentar amnistía fiscal a los agricultores".