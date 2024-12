La DPZ dice que el Ayuntamiento sólo ha ejecutado el 15% de las nuevas obras del convenio de barrios rurales

ZARAGOZA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Teresa Ladrero, ha desmentido al Ayuntamiento de la capital y ha afirmado que este sólo ha ejecutado el 15% de las nuevas obras del convenio de barrios rurales.

Ladrero ha criticado "la bajísima ejecución de los proyectos a sólo ocho días de que venza el plazo" y que el Consistorio zaragozano "lo ha desvirtuado llenándolo de pequeñas obras de conservación". "Como no han hecho los deberes han tenido que correr renunciando a ejecutar proyectos de envergadura", ha lamentado, a la vez que ha acusado al Gobierno de Natalia Chueca de "falta de previsión y de ambición".

"Como no han hecho los deberes a tiempo, han tenido que correr para salvar la papeleta y han renunciado a ejecutar proyectos de envergadura desviándose del espíritu de los convenios, que siempre ha sido utilizar los fondos de la Diputación de Zaragoza para impulsar actuaciones que verdaderamente mejoren los equipamientos y los servicios de los barrios rurales y que el Ayuntamiento no podría acometer por sí solo", ha reiterado. "Ni aun así han sido capaces de llegar a unos porcentajes de ejecución mínimamente dignos", ha añadido.

Según la información facilitada verbalmente por el Ayuntamiento de Zaragoza en la comisión de seguimiento celebrada el pasado jueves, para esa fecha el Consistorio había terminado obras nuevas diferentes de las del anterior convenio --el firmado para el periodo 2017-2019-- por valor de 1,4 millones de euros. Eso significa que los 9 millones de euros para nuevas obras del convenio 2021-2024 solo están ejecutados al 15,5%, han apuntado desde la institución provincial.

En ese punto, la DPZ ha informado de que, ante la falta de conocimiento por escrito de estas cifras, como ya hiciera tras la comisión de seguimiento celebrada en el mes de julio, el viernes, 20 de diciembre, la institución provincial solicitó por correo electrónico al Ayuntamiento "informe detallado de las obras y el grado de ejecución de las mismas de acuerdo con la cláusula sexta del convenio". Además, se emplazó al Consistorio a una nueva reunión antes de que acabe el año.

"El Ayuntamiento sigue sin facilitarnos por escrito la información que le solicitamos, aunque en una nota de prensa difundida hoy hemos vuelto a ver confirmados nuestros temores por la baja ejecucion y por la desvirtuación de este convenio al llenarlo de pequeñas obras. Las cifras facilitadas por el Ayuntamiento de Zaragoza en proyectos ejecutados a fecha de hoy apenas superan el millón de euros", ha señalado la vicepresidenta.

EL PAGO DE LA ANUALIDAD DE 2024, PENDIENTE

"Como ya nos temíamos por lo que nos adelantaron en la comisión de seguimiento del pasado mes de julio, el convenio 2021-2024 está lejísimos de ejecutarse en su totalidad a pesar de que debería terminarse este año. Un 15% es un porcentaje de ejecución inaceptable y nos preocupa mucho cuánto va a tardar el Ayuntamiento de Zaragoza en terminar todos los proyectos pendientes", ha asegurado Ladrero, que además ha reclamado al Consistorio la información por escrito que permita comprobar si las obras realizadas cumplen las obligaciones asumidas con cada uno de los barrios rurales de la capital.

"Se la pedimos en julio y se la hemos vuelto a pedir en la comisión del pasado jueves así como al día siguiente. Por eso todavía no hemos efectuado el pago de los 4 millones que nos comprometimos a transferir este año a la espera de tener la cifras oficiales de ejecución y ver si procede hacer el pago o hay que tomar alguna medida por incumplimiento del convenio", ha explicado.

Ladrero ha recordado que "el señor Azcón se pasó todo el pasado mandato presumiendo de su gestión en los barrios rurales, pero la realidad es que, en cinco años, él y la señora Chueca se han ejecutado un convenio que estaba previsto para tres años".

"No solo no ha sido ninguna gestión brillante de la que presumir, es que además mientras tanto no han sabido desarrollar el convenio 2021-2024 y han tenido que salir del paso llenándolo de pequeñas obras de conservación y mantenimiento y ni aún así han sido capaces de ejecutarlo. Ahora quienes van a pagar esa falta de previsión y de ambición son los vecinos y las vecinas de los barrios rurales, que además de sufrir este retraso en muchos casos no van a poder beneficiarse de actuaciones que supongan una mejora verdaderamente sustancial para sus barrios rurales", ha agregado.

Una vez que reciban la información solicitada, los técnicos de la DPZ comprobarán si el listado de obras e inversiones cumple las obligaciones que asumió el Consistorio zaragozano en el último convenio, es decir, si se han destinado 9 millones de euros a ejecutar obras nuevas distintas de las que ya estaban incluidas en el anterior convenio, cuál es el nivel de ejecución actual de esos proyectos y si el dinero va a llegar a todos los barrios rurales zaragozanos con la fórmula acordada: un 40% distribuido mediante una cantidad fija igual para todos y el 60% restante repartido en función de la población de cada barrio rural.