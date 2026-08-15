La DPZ lanzará en octubre un nuevo plan extraordinario de ayudas con 100 millones de euros

Archivo - El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) lanzará en octubre un plan extraordinario de ayudas de unos 100 millones de euros, en la que se convertirá en la segunda mayor línea de ayudas a los municipios en la historia de la institución provincial, sólo detrás del Plan +Provincia, que el año pasado distribuyó 123 millones de euros.

"2025 fue un ejercicio histórico en el que batimos todos los récords de apoyo económico a nuestros pueblos con más de 250 millones de euros y este año no vamos a llegar a tanto pero va a ser el segundo mejor año de la historia con casi 200 millones de euros", ga destacado el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, que ga recordado que estas cifras están siendo posibles "gracias a la excelente salud económica de la Diputación de Zaragoza y a la buena marcha de la economía española, que ha incrementado sensiblemente los ingresos de las administraciones locales vía participación en los tributos del Estado".

A ello ha sumado que este nuevo plan se va a poder convocar gracias a una modificación legal impulsada por el Gobierno de España que exime a la institución de aplicar un plan económico-financiero y le permite volver a disponer de su remanente de tesorería.

"El año pasado nos saltamos el techo de gasto para poder poner todos nuestros recursos al servicio de nuestros pueblos y gracias a esa modificación legal este año vamos a poder hacer lo mismo pensando siempre en lo mejor para nuestros municipios y para sus vecinos y vecinas", ha subrayado Sánchez Quero.

El PLUS 2027

A mediados de septiembre, la DPZ también convocará por tramitación anticipada el Plan Unificado de Subvenciones-PLUS 2027, el mayor plan de ayudas que los ayuntamientos zaragozanos reciben cada año, y para 2027 incrementa su cuantía un 50% pasando de 50 a 75 millones de euros.

Asimismo, el 25 de agosto, la institución provincial celebrará un pleno extraordinario para lanzar el plan Agenda 2030 de este año, que estará dotado con 20 millones de euros y podrá destinarse tanto al arreglo de caminos --10 millones-- como a la mejora de los servicios básicos municipales --10 millones--.

Una vez que estén habilitadas las partidas presupuestarias, el plan Agenda 2030 se convocará en el mes de septiembre y los ayuntamientos podrán hacer sus solicitudes para poder aprobarlo antes de fin de año.

A continuación, en el pleno ordinario de septiembre, la DPZ aprobará el Plan Unificado de Subvenciones-PLUS 2026, que no se pudo aprobar antes de verano por las numerosas subsanaciones que hubo que requerir a los ayuntamientos y por la necesidad de aprobar una modificación presupuestaria para adaptar las partidas del presupuesto a las solicitudes cursadas por los municipios. Una vez superada la fase de exposición pública, el PLUS 2026 quedará aprobado definitivamente en octubre.