La elección de Zaragoza para la Expo 2008 por el BIE en París se conmemorará en el evento 'Yo estuve ahí hace 20 años'

ZARAGOZA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La designación de Zaragoza para la Exposición Internacional 2008 a cargo del Bureau Internacional de Expositions (BIE) en París en 2004 se conmemorará este domingo, 15 de diciembre, con el evento 'Yo estuve ahí hace 20 años'.

Esta una iniciativa de la Asociación Legado Expo Zaragoza pretende conocer las vivencias de quienes estuvieron ese día en la capital francesa y escucharon 'in situ' en nombre de Zaragoza como sede para la celebración de ese evento internacional con el lema "Agua y Desarrollo Sostenible" al resultar elegida frente a sus competidoras Trieste (Italia) y Tesalónica (Grecia).

"Lo estamos organizando a toda máquina", ha expresado de forma gráfica el presidente de la Asociación Legado Expo Zaragoza 2008, Francisco Pellicer, para que los "privilegiados que vivieron ese momento" acudan el domingo, a las 12.00 horas al Acuario Fluvial.

En declaraciones a Europa Press, Francisco Pellicer, que en ese momento era el director técnico de la candidatura de Zaragoza, ha asegurado que ya tiene la confirmación de ocho periodistas que estuvieron en Paris, y otros más que enviarán un vídeo con sus recuerdos.

INTERVENCIONES BREVES

"Queremos ampliar todo lo que se pueda la participación porque hay mucha gente a la que gustará rememorar aquel momento". El acto es abierto a todo el que quiera asistir, pero se ha querido poner énfasis en los periodistas que vivieron aquel momento al argumentar que son los profesionales que transmiten las noticias, pero "querríamos que nos transmitieran esa sensación que recibieron en el momento que ven que Zaragoza es la ganadora, que se ha apostado fuerte y que va a haber una gran transformación en la ciudad".

Ese momento, cada uno lo puede explicar como quiera con unas pocas palabras, en torno a dos o tres minutos de intervención por persona, "con mucha elasticidad porque hay muchas formas de expresarse, pero procurando que sean intervenciones muy breves para que puedan ser un poco un coro de voces".

Hay periodistas que cubrieron la noticia en el ámbito nacional, que estuvieron en París y desde la capital francesa dieron la noticia y que transmitan "los sentimientos, la expresión más íntima de quienes vivieron aquel momento".

También tiene pendiente la confirmación de alguno de los artífices de este evento, de personas que, desde el mundo de la gestión o de la política, estuvieron impulsando la candidatura.

Los interesados en participar pueden enviar su petición al correo electrónico 'pellicer@unizar.es'. Pellicer también ha solicitado la colaboración de algún medio de comunicación para grabar el evento "Yo estuve ahí hace 20 años" y que se sume como testimonio a la historia de este hito de Zaragoza.

CLAVE PARA EL DESARROLLO DE ZARAGOZA

Sobre todo, ha incidido Pellicer, lo que se pretende es que "sea un evento atractivo no tanto mirando a ese pasado nostálgico, sino mirando al futuro". "Queremos rememorar ese momento como algo que fue clave para el desarrollo posterior de Zaragoza y cómo todo lo que generó la Expo no está todavía aprovechado al cien por cien. Nuestra tarea es la de seguir impulsando el desarrollo de este legado que nos dejó la Expo".

Al respecto, ha explicado que desde la Asociación Legado Expo Zaragoza trabajan de forma permanente con las administraciones públicas, entidades sociales y otras instituciones para que vaya adelante.

Ha dicho tener la sensación de que es en un momento "bueno", que ya se han pasado esas crisis "tan duras y ese olvido por parte de las instituciones" y que "se van a poner las pilas para que el recinto de la Expo sea un polo muy atractivo para Zaragoza".

Pellicer ha instado a sacar de todo el partido que tiene el legado desde el punto de vista turístico, empresarial o ambiental. "Son muchas cosas las que hay, son muy interesantes y merece la pena que Zaragoza esté guapa, resulte atractiva y que podamos promover visitas a nuestra ciudad"

"FARO DE LA LOGÍSTICA"

Si sale adelante el proyecto de la Torre del Agua, como faro de la logística en Zaragoza, junto al Pabellón Puente que es la sede de Mobility City y el Acuario "ya habría tres patas para un taburete y ya no nos caemos", ha expresado gráficamente. A partir de ahí, ha confiado en que el Pabellón de España y el Pabellón de Aragón se sumen a este "renacimiento".

Ha reconocido que puede parecer difícil, pero "siempre los proyectos de este tipo tienen que partir de una idea, luego de un apoyo político que entre en las agendas y después se consigue la tercera condición, que es el apoyo económico", ha enumerado. Los tres son necesarios, ha recalcado para añadir que "no basta con decir no hay dinero si no hay voluntad política o si no hay ideas".

En la Torre del Agua hay dos proyectos en marcha. Uno es la parte arquitectónica, se pretende elevarla unos ochenta metros, creando un mirador acristalado, protegido y con unas vistas increíbles de la ciudad y de todo el entorno de 380 grados e incluye un restaurante panorámico inmediatamente debajo.

El otro es la parte interior con el 'Splash' y las rampas para ascender hasta el final del edificio y desde la Asociación Legado Expo han propuesto tematizarlo con lo que sería el museo del legado y el futuro, que es empezar desde los primeros planos hasta el desarrollo final con el plan de acompañamiento, los planes actuales y de futuro vinculados a la logística.

El Gobierno de Aragón, que es el responsable en este caso, "está apostando en que sea el faro de la logística" y en la actualidad se está trabajando en la parte de la arquitectura y la renovación de las luminarias de la fachada, que también se quiere una iluminación "espectacular", de tal manera que la Torre del Agua sea un reclamo por la noche para Zaragoza, ha confiado Pellicer.