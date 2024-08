Elisa Martín y Daniel García ganan con autoridad la XIX edición de la Subida a la Fuente del Paco de Villanúa

VILLANÚA (HUESCA), 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La serrablesa Elisa Martín y el marbellí Daniel García se han impuesto este sábado con claridad en la XIX Subida a la Fuente del Paco de Villanúa, en una prueba que ha contado con más de 200 participantes en una mañana agradable convertida en una fiesta del valle del Aragón.

Ambos atletas han plasmado de principio a fin su gran superiodidad en categoría absoluta registrando un tiempo en meta de 52:49 en el caso del corredor del Club Trops Cueva de Nerja, que aventajó en cerca de cinco minutos al segundo clasificado, y de 1:02:20 por parte de la atleta Grupos de Montaña de Sabiñánigo, que cruzó la línea de llegada con más de ocho minutos de antelación que su perseguidora.

Martín ha demostrado por qué es una de las grandes especialistas de la zona en carreras de montaña. Venía de hacer un tercer puesto en la 34º Milla Urbana de Sabiñánigo, una especialidad que no es precisamente la que le permite ofrecer sus mejores capacidades, pero que en la previa la avalaba como síntoma de su excelente estado de forma.

"Desde el principio he comenzado rápido y he iniciado la subida subiendo a ratos caminando, en los tramos más duros, y luego corriendo. Me he encontrado fenomenal y he tirado sin mirar demasiado atrás. Pronto me he dado cuenta de que no tenía rivales y así he seguido hasta el final", ha reconocido la atleta de Sabiñánigo.

"La verdad es que se trata de una carrera con un recorrido espectacular, la primera parte sombría y cómoda, y la segunda parte con un descenso super rápido que a mí me encanta y que va muy bien con mi manera de correr", ha descrito.

En meta, Elisa ha parado el crono en esa hora, dos minutos y 20 segundos, una marca estratosférica que ha dejado a su inmediata seguidora, Ane Barandiarán, a más de 8 minutos en la línea de meta con un crono de 1:10:41. Tercera ha entrado Diana Villas con un tiempo de 1:12:30.

En categoría masculina, Daniel García, habitual del circuito andaluz de carreras de medio fondo, venía de ganar una de las pruebas más populares de su ciudad, la Legua de San Bernabé.

Aprovechando sus vacaciones en el Pirineo decidió inscribirse en la Subida a la Fuente del Paco a modo de sesión de entrenamiento y ha terminado arrasando, pues ha cruzado la meta con un tiempo de 52:49, casi 5 minutos menos que el segundo clasificado, el aragonés David Lorenzo, que ha empleado un tiempo de 57:23. Tercero ha llegado Julio Gimeno, 8 segundos por detrás del corredor del Club Deportivo Matarraña.

Tras recuperar el añiento, el atleta andaluz ha compartido que se había guardado un poco en la subida "porque yo soy de asfalto y en la bajada es donde he largado piernas y me he encontrado muy bien", ha explicado.

"Yo empecé mi trayectoria deportiva precisamente corriendo montaña, hice la Copa Andaluza y un montón de carreras de montaña y luego fue cuando comencé con el atletismo en asfalto y pista, que es a lo que estoy acostumbrado ahora", ha ampliado.

La Subida a la Fuente del Paco volvió a ser una gran cita deportiva con tintes de acontecimiento social en la que mezclaron bien las aspiraciones de numerosos atletas de amplia trayectoria en carreras de montaña y medio fondo y un florido historial de triunfos y el afán de superación y el espíritu meramente recreativo de decenas y decenas de corredores aficionados enfocados en mejorar sus marcas personales o simplemente en disfrutar de la naturaleza y la buena compañía.

Después de casi dos décadas, la prueba celebrada en Villanúa es una cita que está marcada en rojo en el calendario de decenas de atletas, no solo de la comarca de la Jacetania sino también de Zaragoza, Navarra o País Vasco. Para muchos es un exigente entrenamiento, para otros el gran objetivo del año, y para la mayoría una prueba que reúne numerosos alicientes: el recorrido, el entorno, la distancia y también la tradición. Porque son numerosos los participantes que pueden presumir de haber estado en casi todas las ediciones.

Junto a las categorías absolutas, también se han disputado ocho categorías más, así como las carreras infantiles que, un año más, han registrado un elevado nivel de inscripciones y permiten ofrecer una precisa imagen del prometedor futuro que tiene el atletismo en la zona.

Cuando menos, se constata que hay una enorme afición por este deporte. Para Ángel Varela, responsable de deportes del Ayuntamiento de Villanúa, "la Subida a la Fuente del Paco ha vuelta a demostrar que tiene un enorme poder de convocatoria, que podemos catalogarla sin ningún género de dudas de una clásica de las carreras de montaña y que permite, además, mostrar la capacidad de Villanúa y de sus voluntarios para organizar pruebas que tienen una alta exigencia logística. El resultado ha sido muy satisfactorio", ha valorado.

El próximo sábado, 24 de agosto, se celebrará una prueba de la Copa de Aragón de Pump Track, que volverá a situar al circuito de la localidad en el centro de esta vertiginosa modalidad.